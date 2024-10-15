Неизвестные радикалы «объявили войну» мотоциклистам в Приморье? — видео

Опасная ловушка обнаружена в лесном массиве Владивостока

Сюжет Соцсети

Парень на двухколесном транспорте едва не стал жертвой недоброжелателей, которые прибегают к весьма изощренным методам борьбы с мотоциклистами. Кто-то может усомниться в жестоком умысле, но теория имеет место быть. Взгляните сами.