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Posted 15 октября, 00:55

Published 15 октября, 00:55

Modified 15 октября, 00:57

Updated 15 октября, 00:57

Опасная ловушка обнаружена в лесном массиве Владивостока

Неизвестные радикалы «объявили войну» мотоциклистам в Приморье? — видео

15 октября 2024, 00:55
Фото: vostokmedia.com

Опасная ловушка обнаружена в лесном массиве Владивостока

Сюжет
Соцсети
Парень на двухколесном транспорте едва не стал жертвой недоброжелателей, которые прибегают к весьма изощренным методам борьбы с мотоциклистами. Кто-то может усомниться в жестоком умысле, но теория имеет место быть. Взгляните сами.

Внимательный мотоциклист, проезжающий по лесному массиву на Нейбута, заметил ловушку, которая, вероятно, предназначалась для водителей двухколесного транспорта.

В новых медиа появились кадры: между двумя деревьями натянута металлическая проволока. Стоит отметить, что если ехать на высокой скорости, то можно получить серьезные травмы.

Более того, в соцсетях упомянули подобный случай, произошедший ранее, — молодой человек столкнулся с аналогичным препятствием и поранил губу.

«Схожие конструкции мотокроссеры встречали вблизи Змеинки, а также на Седанке», — заявили в новых медиа.
Видео: novosti_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое детей попали на ДТП, передвигаясь на «железном коне» в Приморском крае.

Два подростка на мотоцикле попали в аварию в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Соцсети#Травмы#Приморский край#ДТП#Седанка#Происшествия#Змеинка
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