Неизвестные радикалы «объявили войну» мотоциклистам в Приморье? — видео

Posted 15 октября, 00:55
Published 15 октября, 00:55
Modified 15 октября, 00:57
Updated 15 октября, 00:57
Внимательный мотоциклист, проезжающий по лесному массиву на Нейбута, заметил ловушку, которая, вероятно, предназначалась для водителей двухколесного транспорта.
В новых медиа появились кадры: между двумя деревьями натянута металлическая проволока. Стоит отметить, что если ехать на высокой скорости, то можно получить серьезные травмы.
Более того, в соцсетях упомянули подобный случай, произошедший ранее, — молодой человек столкнулся с аналогичным препятствием и поранил губу.
«Схожие конструкции мотокроссеры встречали вблизи Змеинки, а также на Седанке», — заявили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое детей попали на ДТП, передвигаясь на «железном коне» в Приморском крае.