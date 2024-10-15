Переломал ноги и застрял один в лесу — жуткая история спасения из Приморья

Posted 15 октября, 04:00
Published 15 октября, 04:00
Modified 15 октября, 04:02
Updated 15 октября, 04:02
Спасатель нашел травмированного мужчину в лесном массиве Шкотовского района при помощи квадрокоптера, сообщает региональное МинГОЧС.
Недалеко от Лукьяновки приморец попал в сложную ситуацию, — он сломал обе ноги. Пострадавший позвонил в ЕДДС, но не смог назвать координаты своего местоположения. Сотрудник ведомства, получив информацию оператора, использовал устройство, чтобы исследовать местность.
«Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги», — отметили в МинГОЧС.
Спасательная служба оперативно оказала необходимую помощь человеку, после чего его госпитализировали в медучреждение.
«Специалисты напоминают, что перед походом в лес обязательно зарядите устройства связи, предупредите о своих планах близких, а лучше зарегистрируйте свой туристический маршрут. Берегите себя!» — добавили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина отпилил себе ногу в Приморском крае.