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Posted 15 октября, 04:00

Published 15 октября, 04:00

Modified 15 октября, 04:02

Updated 15 октября, 04:02

Мужчина не мог выбраться из леса из-за сломанных конечностей в Приморском крае

Переломал ноги и застрял один в лесу — жуткая история спасения из Приморья

15 октября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина не мог выбраться из леса из-за сломанных конечностей в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Житель Приморского края остался один на один со своими страхами, — ноги его были сломаны, а поделиться локацией со спасателями ему не удавалось. Предприимчивость сотрудника МинГОЧС спасла жизнь бедолаге.

Спасатель нашел травмированного мужчину в лесном массиве Шкотовского района при помощи квадрокоптера, сообщает региональное МинГОЧС.

Недалеко от Лукьяновки приморец попал в сложную ситуацию, — он сломал обе ноги. Пострадавший позвонил в ЕДДС, но не смог назвать координаты своего местоположения. Сотрудник ведомства, получив информацию оператора, использовал устройство, чтобы исследовать местность.

«Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги», — отметили в МинГОЧС.

Спасательная служба оперативно оказала необходимую помощь человеку, после чего его госпитализировали в медучреждение.

«Специалисты напоминают, что перед походом в лес обязательно зарядите устройства связи, предупредите о своих планах близких, а лучше зарегистрируйте свой туристический маршрут. Берегите себя!» — добавили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина отпилил себе ногу в Приморском крае.

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