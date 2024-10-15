Переломал ноги и застрял один в лесу — жуткая история спасения из Приморья

Мужчина не мог выбраться из леса из-за сломанных конечностей в Приморском крае

Сюжет Безопасность

Житель Приморского края остался один на один со своими страхами, — ноги его были сломаны, а поделиться локацией со спасателями ему не удавалось. Предприимчивость сотрудника МинГОЧС спасла жизнь бедолаге.