Приморская резня: мужчина отпилил собственную ногу во Владивостоке

Posted 15 октября, 03:41
Published 15 октября, 03:41
Modified 15 октября, 03:43
Updated 15 октября, 03:43
В Тысячекоечную больницу госпитализировали мужчину, который отпилил себе ногу бензопилой, сообщает региональный Минздрав. Пациенту в критическом состоянии диагностировали обширное повреждение мягкий тканей бедра и массивную кровопотерю. Более того, у пострадавшего зафиксировали шок с резким снижением артериального давления.
«В срочном порядке в операционной ему остановили кровотечение, провели необходимые противошоковые мероприятия и перелили донорскую кровь. После стабилизации состояния больного хирурги приступили к дальнейшим действиям. Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности. Операция продолжалась полтора часа», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков.
Слаженные действия специалистов спасли ногу пациента. Он смог ходить уже на следующий день после операции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке горожанин отпилил себе руку, но врачи смогли пришить ее обратно, восстановив функции конечности.