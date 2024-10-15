vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 03:41

Published 15 октября, 03:41

Modified 15 октября, 03:43

Updated 15 октября, 03:43

Житель Приморья отпилил себе ногу

Приморская резня: мужчина отпилил собственную ногу во Владивостоке

15 октября 2024, 03:41
Фото: 1MI

Житель Приморья отпилил себе ногу

Сюжет
Больница
Мужчина отпилил себе ногу без чужого вмешательства в Приморском крае. Однако медики поставили на ноги пациента всего за один день.

В Тысячекоечную больницу госпитализировали мужчину, который отпилил себе ногу бензопилой, сообщает региональный Минздрав. Пациенту в критическом состоянии диагностировали обширное повреждение мягкий тканей бедра и массивную кровопотерю. Более того, у пострадавшего зафиксировали шок с резким снижением артериального давления.

«В срочном порядке в операционной ему остановили кровотечение, провели необходимые противошоковые мероприятия и перелили донорскую кровь. После стабилизации состояния больного хирурги приступили к дальнейшим действиям. Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности. Операция продолжалась полтора часа», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков.

Слаженные действия специалистов спасли ногу пациента. Он смог ходить уже на следующий день после операции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке горожанин отпилил себе руку, но врачи смогли пришить ее обратно, восстановив функции конечности.

Невероятный факт: в Приморье мужчина отпилил себе руку, но медики пришили ее обратно
Узнать подробнее
Читайте также:
Влетел в бетонный блок: серьезная авария случилась во Владивостоке — фотоАвтомобилист насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии в ПриморьеНаглость водителя могла отправить людей на тот свет в Приморье — видео
#Новости#Больница#Владивосток#Переливание крови#Приморский край#Авария#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика