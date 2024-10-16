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Posted 16 октября, 05:31

Published 16 октября, 05:31

Modified 16 октября, 05:33

Updated 16 октября, 05:33

Зимние осадки надвигаются на Приморский край

-14°С и снегопад в Приморье — морозы ударят и по Владивостоку — когда?

16 октября 2024, 05:31
Фото: 1MI

Зимние осадки надвигаются на Приморский край

Сюжет
Погода
Ближайший уик-энд приблизит белую зимушку к Приморью. Снегопад и мощные заморозки ожидаются в ближайшие дни.

Ближайшие выходные окажутся весьма переменчивыми в регионе, сообщает «Примгидромет».

Ночью, 19 октября, в крае ожидается снег, кое-где возможен гололед. Также будет дуть северо-западный ветер. Минимальный температурный фон составит -1 — -6 °С, однако на побережье сохранятся плюсовые значения — +1 — +3 °С. Днем снег продолжит идти в северных районах. Воздух прогреется до +2 — +7 °С.

В воскресенье, 20 октября, день пройдет без осадков. Ночь выдастся еще холоднее — -2 — -7 °С, а в горных районах — -9 — -14 °С. Максимальный температурный фон будет колебаться от +4 до +10 °С.

Во Владивостоке в субботу прогнозируется небольшой дождь. Ночь на воскресенье принесет заморозки — +1 — -3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +4 — +8 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столицы утро выдалось невероятно холодным. Столбики термометров показали всего 3 градуса «тепла» утром.

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