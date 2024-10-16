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Posted 16 октября, 01:24

Published 16 октября, 01:24

Modified 16 октября, 01:26

Updated 16 октября, 01:26

Сотрудники курьерской службы поймали преступника в Приморье

Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции

16 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI

Сотрудники курьерской службы поймали преступника в Приморье

Сюжет
Мошенничество
Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.

Иван (имя изменено по просьбе героя публикации — прим. ред.) поделился с редакцией «Восток-Медиа» подробностями произошедшей ситуации. По словам мужчины, все началось с того, что один из курьеров предупредил коллег в чате о недобросовестном клиенте, который «развел» его на деньги.

С чего все началось

Мошенник сделал заказ, не указав квартиру. Доставщик приехал к дому, согласно заявке. К нему подошел мужчина, забрал заказ и долго совершал перевод средств. Однако, спустя время, все же показал чек.

«Парень торопился, другие заказы были. Он увидел чек и поехал, не дожидаясь прихода денег», — отметил Иван.

Но пять тысяч рублей так и не пришли. Расстроенный курьер понял, что его обманули. Его святым долгом было уведомить об инциденте других сотрудников.

Однако на «удочку» афериста попал не только доставщик, но и местные рестораны. Аналогичный заказ пришел еще одному курьеру, но он решил обезопасить себя и сказал клиенту, чтобы он сразу перевел деньги на счет заведения.

«Сотрудник ресторана тоже поторопился, а этот человек, пользуясь случаем, показал чек, который опять состряпал на коленке. Кстати, как потом выяснилось, он их делал в популярной соцсети. Так вот, в кафе ему отдали пакеты, не дожидаясь прихода денег, которые по итогу не пришли», — рассказал мужчина.

В бурных обсуждениях в рабочем чате выяснилось, что от деяний мошенника пострадал, как минимум, еще один ресторан. Иван не захотел терпеть беззакония и предложил поймать афериста. Коллеги охотно поддержали инициатора.

Поимка на горячем

Когда один из курьеров получил заказ на адрес из этого же района, без указания квартиры, мужчины оперативно отправились на подмогу товарищу. Они стояли неподалеку и, снимая видео доказательства, ожидали потенциального преступника.

Фото: vostokmedia.com

Когда злоумышленник отработал по «накатанной» схеме, — забрал заказ и, долго копошась, производил «оплату», — к нему подошли активисты. Когда они удостоверились в том, что перед ними преступник, сразу же позвонили в полицию.

Из-за определенных обстоятельств правоохранители не могли прибыть на место происшествия в кратчайшие сроки. Поэтому, посовещавшись, курьеры решили привезти задержанного в отделение на Овчинникова самостоятельно.

Стоит отметить, что по пути в дежурную часть мошенник вел переговоры с доставщиками. Он предлагал возместить ущерб взамен на свободу. Однако мужчины не поддались уговорам и передали афериста силовикам. Но на этом история для Ивана не закончилась.

«Два курьера поехали работать дальше, а я остался обзванивать потерпевших. Я знал, что есть два ресторана, которые он точно обманул. Им необходимо было приехать, как можно быстрее. Ведь если заявления не поступило бы в течение трех часов, то его отпустили бы», — добавил мужчина.

Но через полтора часа прибыла сотрудница одного из кафе. На этой ноте Иван со спокойной душой отправился работать дальше, зная, что справедливость точно восторжествует.

Благодарность за активную гражданскую позицию

К слову, активная гражданская позиция сотрудников была высоко оценена руководством курьерской службы. Организация официально поблагодарила их за то, что они совершили поистине доброе и полезное дело. Компания предоставила коллегам выгодные условия сотрудничества и преподнесла презенты.

Поступок этих людей, на первый взгляд, не требует особых усилий. Но если вникнуть в детали происшествия, то невольно понимаешь, что ребята провели колоссальную работу. Не каждый решится потратить уйму времени на поимку мошенника, а также прозвон пострадавших. Более того, мужчины пошли на «дело», не взирая на потенциальную опасность, ведь они не знали, кто их встретит у злополучного дома. Судя по сложившейся ситуации, самая важная награда — это гордость за самого себя и человеческое отношение к окружающим.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина пытался сдать экзамен по вождению при помощи уникальной водолазки, стоимость которой составляет 80 000 рублей. Чудо-вещь обладала гарнитурой и наушником.

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