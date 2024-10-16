Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции

Поступок этих людей, на первый взгляд, не требует особых усилий. Но если вникнуть в детали происшествия, то невольно понимаешь, что ребята провели колоссальную работу. Не каждый решится потратить уйму времени на поимку мошенника, а также прозвон пострадавших. Более того, мужчины пошли на «дело», не взирая на потенциальную опасность, ведь они не знали, кто их встретит у злополучного дома. Судя по сложившейся ситуации, самая важная награда — это гордость за самого себя и человеческое отношение к окружающим.