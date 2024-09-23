«Волосы дыбом от статистики»: сколько кибермошенники заработали на жителях Приморья?

По данным пресс-службы МВД, за восемь месяцев от IT-мошенничества пострадали 5 743 человека. Чаще всего на «удочку» злоумышленников попадаются приморцы от 30 до 49 лет (34,8%). Пожилые жители региона страдают от телефонных мошенников чуть реже (26,4%). Молодые люди от 18 до 29 лет и граждане от 50 до 59 лет доверяются мошенникам достаточно редко — 9%.