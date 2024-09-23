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Posted 23 сентября, 05:13

Published 23 сентября, 05:13

Modified 23 сентября, 05:16

Updated 23 сентября, 05:16

«Волосы дыбом от статистики»: сколько кибермошенники заработали на жителях Приморья?

«Волосы дыбом от статистики»: сколько кибермошенники заработали на жителях Приморья?

23 сентября 2024, 05:13
Фото: 1MI
Сюжет
Мошенничество
Население Приморского края нередко подвергается кибератакам. Сколько человек стали жертвами IT-преступлений и на какую сумму обогатились злоумышленники? — узнаете в «Восток-Медиа».

Сотрудники полиции поделились с редакцией «Восток-Медиа» грустной статистикой, — с начала 2024 году в Приморье зафиксировано около 6 700 киберпреступлений. Буквально на прошлой неделе стало известно об инциденте, в результате которого семь уссурийцев потеряли более 1 200 000 рублей из-за махинаций псевдоброкеров.

Приморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей
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По данным пресс-службы МВД, за восемь месяцев от IT-мошенничества пострадали 5 743 человека. Чаще всего на «удочку» злоумышленников попадаются приморцы от 30 до 49 лет (34,8%). Пожилые жители региона страдают от телефонных мошенников чуть реже (26,4%). Молодые люди от 18 до 29 лет и граждане от 50 до 59 лет доверяются мошенникам достаточно редко — 9%.

Большая часть обманутых проживает в городах, сельчане становятся жертвами киберпреступников реже.

«Из общего количества потерпевших 87,1% — городские жители, из них 2408 (или 48,2%) жители г. Владивостока, жители сельской местности — 742 (или 12,9%)», — отметили в полиции.

Важно отметить, что с января по август текущего года IT-мошенники отняли обманным путем 1 423 909 000 рублей у жителей края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потерпевшими киберпреступников становятся даже дети войны в Приморье.

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