Сотни мужчин ушли в декрет в Приморском крае: не женское, а общее дело

Posted 16 октября, 03:48
Published 16 октября, 03:48
Modified 16 октября, 03:50
Updated 16 октября, 03:50
Ни для кого не секрет, что уйти в декретный отпуск может не только мама, но и папа. В Приморье такой возможностью воспользовались сотни отцов. 409 мужчин получают пособие по уходу за ребенком от 11 072 до 49 123 рублей.
Трудоустроенные папы уходят в полуторагодовалый декрет на таких же условиях, что и мамы, — 40% от средней зарплаты за два последних года.
«Время отпуска засчитывается в стаж папы. За каждый год начисляются пенсионные коэффициенты: за первого ребенка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4. При этом можно одновременно работать и получать выплаты. С 2024 года родители сохраняют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Пособие также сохраняется у тех, кто в период декретного отпуска трудится у другого работодателя», — отметила управляющая Отделением СФР по Приморскому краю Александра Вовченко
Уйти в отпуск по уходу за ребенком достаточно просто. Необходимо написать заявление на имя работодателя. После того, как данные поступят в Социальный фонд России, выплата поступит на счет родителя в течение десяти рабочих дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как 38-летняя женщина родила малыша, несмотря на критику окружающих в Приморском крае. Мама со стажем довольна не только медициной, но и пособиями внушительных размеров в регионе.