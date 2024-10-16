Страшная трагедия случилась ночью в Приморье — причину выясняют — фото

Posted 16 октября, 02:08
Published 16 октября, 02:08
Modified 16 октября, 02:49
Updated 16 октября, 02:49
Специалисты МЧС расследуют причину трагического пожара в Черниговском округе Приморья.
Во вторник вечером в селе Монастырище загорелся частный дом, в результате один человек погиб. Личность еще не установлена. Пожарные нашли тело погибшего на чердаке при тушении огня.
В данный момент специалисты МЧС России проводят проверку по факту происшествия, чтобы выяснить причину пожара и все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.