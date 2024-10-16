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Posted 16 октября, 02:08

Published 16 октября, 02:08

Modified 16 октября, 02:49

Updated 16 октября, 02:49

Человек погиб при пожаре в жилом доме в Приморском крае

Страшная трагедия случилась ночью в Приморье — причину выясняют — фото

16 октября 2024, 02:08
Фото: Изображение Midjourney

Человек погиб при пожаре в жилом доме в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Поздно вечером во вторник серьезный пожар случился в Черниговском округе Приморья. Судя по всему, дом сгорел вместе с хозяином.

Специалисты МЧС расследуют причину трагического пожара в Черниговском округе Приморья.

Во вторник вечером в селе Монастырище загорелся частный дом, в результате один человек погиб. Личность еще не установлена. Пожарные нашли тело погибшего на чердаке при тушении огня.

Фото: mchs_vdk

В данный момент специалисты МЧС России проводят проверку по факту происшествия, чтобы выяснить причину пожара и все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.

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