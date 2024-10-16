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Posted 16 октября, 06:36

Published 16 октября, 06:36

Modified 17 октября, 03:53

Updated 17 октября, 03:53

Прокуратура Приморья сообщает, что здание «Акватории» опечатано во Владивостоке

Здание «Акватории» опечатали во Владивостоке — видео с места

16 октября 2024, 06:36
Фото: prosecutor_pk

Прокуратура Приморья сообщает, что здание «Акватории» опечатано во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Здание водного комплекса на Светланской во Владивостоке временно опечатано судебными приставами. Прокуратура сообщает, что это связано с нарушениями пожарной безопасности.

Прокуратура Приморского края сообщает о том, что здание «Акватории» во Владивостоке опечатано. Надзорное ведомство проконтролировало исполнение решения суда судебными приставами. Суд вынес решение по иску прокуратуры из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Видео: prosecutor_pk.

В настоящее время здание на улице Светланской запечатано до вынесения решения по основным требованиям иска об устранении нарушений правил пожарной безопасности, сообщает помощница прокурора Ленинского района Владивостока.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что здание СПА-комплекса запрут во Владивостоке по решению суда.

Решение суда: здание СПА-комплекса «Акватория» закрывают для жителей Приморья
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