Здание «Акватории» опечатали во Владивостоке — видео с места

Posted 16 октября, 06:36
Published 16 октября, 06:36
Modified 17 октября, 03:53
Updated 17 октября, 03:53
Прокуратура Приморского края сообщает о том, что здание «Акватории» во Владивостоке опечатано. Надзорное ведомство проконтролировало исполнение решения суда судебными приставами. Суд вынес решение по иску прокуратуры из-за нарушений требований пожарной безопасности.
В настоящее время здание на улице Светланской запечатано до вынесения решения по основным требованиям иска об устранении нарушений правил пожарной безопасности, сообщает помощница прокурора Ленинского района Владивостока.