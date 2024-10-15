Решение суда: здание СПА-комплекса «Акватория» закрывают для жителей Приморья

Posted 15 октября, 02:22
Published 15 октября, 02:22
Modified 15 октября, 02:24
Updated 15 октября, 02:24
Прокуратура дальневосточной столицы обнаружила 50 нарушений в промышленной и пожарной безопасности в банном комплексе «Акватория». Надзорное ведомство потребовало у собственника организации устранения недостатков и неисправностей.
Пресс-служба ведомства опубликовала новую информацию о громком деле.
«Ленинский районный суд города Владивостока рассмотрел ходатайство прокурора об обеспечительных мерах по иску и запретил эксплуатацию здания водного комплекса „Акватория“», — заявили в прокуратуре.
Профильные специалисты проконтролируют результаты рассмотрения иска по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в СПА-комплексе произошел резонансный инцидент, — на головы посетителей рухнул потолок.