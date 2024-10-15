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Posted 15 октября, 02:22

Published 15 октября, 02:22

Modified 15 октября, 02:24

Updated 15 октября, 02:24

Здание банного комплекса «Акватория» закрывают во Владивостоке по решению суда

Решение суда: здание СПА-комплекса «Акватория» закрывают для жителей Приморья

15 октября 2024, 02:22
Фото: vostokmedia.com

Здание банного комплекса «Акватория» закрывают во Владивостоке по решению суда

Сюжет
Суд
Развлекательное заведение с резонансным эпизодом в репутации вынуждено приостановить свою деятельность во Владивостоке.

Прокуратура дальневосточной столицы обнаружила 50 нарушений в промышленной и пожарной безопасности в банном комплексе «Акватория». Надзорное ведомство потребовало у собственника организации устранения недостатков и неисправностей.

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Пресс-служба ведомства опубликовала новую информацию о громком деле.

«Ленинский районный суд города Владивостока рассмотрел ходатайство прокурора об обеспечительных мерах по иску и запретил эксплуатацию здания водного комплекса „Акватория“», — заявили в прокуратуре.

Профильные специалисты проконтролируют результаты рассмотрения иска по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в СПА-комплексе произошел резонансный инцидент, — на головы посетителей рухнул потолок.

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#Владивосток#Суд#Прокуратура#Пожарная безопасность#Приморский край#Происшествия#Акватория#Инцидент
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