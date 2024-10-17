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Posted 17 октября, 00:29

Published 17 октября, 00:29

Modified 17 октября, 00:31

Updated 17 октября, 00:31

Масштабные сбои в работе Apple не почувствовали жители Приморского края

Глобальные сбои Apple: Приморье в спокойствии среди мирового хаоса

17 октября 2024, 00:29
Фото: 1MI

Масштабные сбои в работе Apple не почувствовали жители Приморского края

Сюжет
Госуслуги
Пока мир ожидал худшего, наблюдая за серьезными неполадками в «яблочной» корпорации, приморцы даже не подозревали о наличии проблем. Суматоха обошла стороной дальневосточный регион.

Вчера, 16 октября, по всему миру начали происходить сбои в работе сервисов Apple, сообщает издание РИА Новости. Пользователи начали сталкиваться с проблемами при использовании App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes с 17:40 по московскому времени. Жалобы начали поступать из России, США, Канады, и других стран.

Корреспондент «Восток-Медиа» решил узнать у жителей Приморского края, почувствовали ли они перебои в работе компании. Судя по реакциям, «яблочные» волнения обошли стороной местное население.

Мария из дальневосточной столицы не только не знала о сбоях, но и не почувствовала их, используя «айфон».Также девушка решила проверить, удастся ли ей скачать приложение утром. К слову, все получилось.

Скриншот экрана телефона МарииСкриншот экрана телефона Марии
Скриншот экрана телефона МарииСкриншот экрана телефона Марии
Скриншот экрана телефона Марии. Фото: vostokmedia.com

Елена из Лесозаводска и Светлана из Уссурийска тоже не столкнулись с проблемами.

А вот Виктория из Спасска-Дальнего, несмотря на стабильную работу телефона, отметила, что перебои начали случаться, но не с Apple. По словам женщины, к «детищу» американской корпорации претензий нет. Но вот один из популярных мессенджеров стал возмутительно долго загружаться.

Получается, пока весь мир паниковал из-за масштабных сбоев, жители Приморья либо спокойно использовали гаджеты, либо сладко спали. В любом случае, массовый переполох вновь обошел стороной райский уголок России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке молодой человек не смог получить права из-за сбоя на Госуслугах. Остается надеяться, что парню повезет с третьей попытки и он наконец то станет обладателем заветного документа.

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