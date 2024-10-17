Глобальные сбои Apple: Приморье в спокойствии среди мирового хаоса

А вот Виктория из Спасска-Дальнего, несмотря на стабильную работу телефона, отметила, что перебои начали случаться, но не с Apple. По словам женщины, к «детищу» американской корпорации претензий нет. Но вот один из популярных мессенджеров стал возмутительно долго загружаться.