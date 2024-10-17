Глобальные сбои Apple: Приморье в спокойствии среди мирового хаоса

Posted 17 октября, 00:29
Published 17 октября, 00:29
Modified 17 октября, 00:31
Updated 17 октября, 00:31
Вчера, 16 октября, по всему миру начали происходить сбои в работе сервисов Apple, сообщает издание РИА Новости. Пользователи начали сталкиваться с проблемами при использовании App Store, Apple Support, Apple Music и iTunes с 17:40 по московскому времени. Жалобы начали поступать из России, США, Канады, и других стран.
Корреспондент «Восток-Медиа» решил узнать у жителей Приморского края, почувствовали ли они перебои в работе компании. Судя по реакциям, «яблочные» волнения обошли стороной местное население.
Мария из дальневосточной столицы не только не знала о сбоях, но и не почувствовала их, используя «айфон».Также девушка решила проверить, удастся ли ей скачать приложение утром. К слову, все получилось.
Елена из Лесозаводска и Светлана из Уссурийска тоже не столкнулись с проблемами.
А вот Виктория из Спасска-Дальнего, несмотря на стабильную работу телефона, отметила, что перебои начали случаться, но не с Apple. По словам женщины, к «детищу» американской корпорации претензий нет. Но вот один из популярных мессенджеров стал возмутительно долго загружаться.
Получается, пока весь мир паниковал из-за масштабных сбоев, жители Приморья либо спокойно использовали гаджеты, либо сладко спали. В любом случае, массовый переполох вновь обошел стороной райский уголок России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке молодой человек не смог получить права из-за сбоя на Госуслугах. Остается надеяться, что парню повезет с третьей попытки и он наконец то станет обладателем заветного документа.