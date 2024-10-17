На грани катастрофы: безумное вождение автомобилиста попало на камеру во Владивостоке

Posted 16 октября, 23:44
Published 16 октября, 23:44
Modified 16 октября, 23:46
Updated 16 октября, 23:46
В новых медиа возмущенный автомобилист поделился занятными кадрами. На видео попал крупногабаритный транспорт, который, судя по всему, катастрофически опаздывал. Автобус несся так, что не пропустил машину, у которой было преимущество.
Стоит отметить, что трагедии удалось избежать только благодаря реакции водителя. Мужчина вовремя остановился и пропустил наглого рулевого автобуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что микроавтобус и маршрутка столкнулись во Владивостоке. Крупногабаритная авария заблокировала большую часть улицы.