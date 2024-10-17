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Posted 16 октября, 23:44

Published 16 октября, 23:44

Modified 16 октября, 23:46

Updated 16 октября, 23:46

Водитель автобуса едва не спровоцировал ДТП во Владивостоке

На грани катастрофы: безумное вождение автомобилиста попало на камеру во Владивостоке

16 октября 2024, 23:44
Фото: 1MI

Водитель автобуса едва не спровоцировал ДТП во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Торопливый рулевой автобуса решил «забыть» о правилах и ехал по прямой, не взирая на других участников движения во Владивостоке. Опрометчивая езда могла обернуться трагедией.

В новых медиа возмущенный автомобилист поделился занятными кадрами. На видео попал крупногабаритный транспорт, который, судя по всему, катастрофически опаздывал. Автобус несся так, что не пропустил машину, у которой было преимущество.

Стоит отметить, что трагедии удалось избежать только благодаря реакции водителя. Мужчина вовремя остановился и пропустил наглого рулевого автобуса.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что микроавтобус и маршрутка столкнулись во Владивостоке. Крупногабаритная авария заблокировала большую часть улицы.

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