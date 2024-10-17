Накроет повсеместно: мощная порция воды вновь окатит Приморье

Posted 17 октября, 01:38
Published 17 октября, 01:38
Modified 17 октября, 01:40
Updated 17 октября, 01:40
Завтра, 17 октября, дожди вновь нагрянут в регион, сообщает «Примгидромет». Ночью осадки ожидаются на западе, а днем непогода заполонит все территории края. Однако, несмотря на ухудшение погоды, понижение температур не ожидается. Температурный фон составит +12 — +20 °С.
Во Владивостоке пятница начнется с небольших осадков и усиления юго-восточного ветра. Воздух прогреется до +14 — +16 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня столбики термометров почти достигнут 20 градусов по Цельсию в Приморском крае.