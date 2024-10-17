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Posted 17 октября, 01:38

Published 17 октября, 01:38

Modified 17 октября, 01:40

Updated 17 октября, 01:40

Непогода ударит по всему Приморскому краю

Накроет повсеместно: мощная порция воды вновь окатит Приморье

17 октября 2024, 01:38
Фото: 1MI

Непогода ударит по всему Приморскому краю

Сюжет
Погода
Осенние дожди совсем скоро пожалуют в Приморский край. Небеса региона «заплачут» уже в ближайшее время. Когда? — узнаете в материале.

Завтра, 17 октября, дожди вновь нагрянут в регион, сообщает «Примгидромет». Ночью осадки ожидаются на западе, а днем непогода заполонит все территории края. Однако, несмотря на ухудшение погоды, понижение температур не ожидается. Температурный фон составит +12 — +20 °С.

Во Владивостоке пятница начнется с небольших осадков и усиления юго-восточного ветра. Воздух прогреется до +14 — +16 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня столбики термометров почти достигнут 20 градусов по Цельсию в Приморском крае.

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