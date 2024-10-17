Ситуация патовая: фуре требуется помощь во Владивостоке — фото

В новых медиа появился снимок, на котором изображена фура в затруднительном положении. Большегруз, двигаясь по территории стоянки на Нейбута, в буквальном смысле застрял в повороте. Рулевой не может выехать с парковки, вероятно, из-за своих солидных габаритов.