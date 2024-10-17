Ситуация патовая: фуре требуется помощь во Владивостоке — фото

Posted 17 октября, 02:06
Published 17 октября, 02:06
Modified 17 октября, 02:08
Updated 17 октября, 02:08
В новых медиа появился снимок, на котором изображена фура в затруднительном положении. Большегруз, двигаясь по территории стоянки на Нейбута, в буквальном смысле застрял в повороте. Рулевой не может выехать с парковки, вероятно, из-за своих солидных габаритов.
Судя по всему, водителю придется обратиться к владельцу легковушки, чтобы он помог грузовику выбраться из удивительной «западни».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фуры нередко попадают в просак из-за своих размеров. Например, крупногабаритный транспорт перегородил дорогу в центре дальневосточной столицы, застряв в повороте.