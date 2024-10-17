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Posted 17 октября, 02:06

Published 17 октября, 02:06

Modified 17 октября, 02:08

Updated 17 октября, 02:08

В затруднительном положении оказался грузовой автомобиль в Приморье

Ситуация патовая: фуре требуется помощь во Владивостоке — фото

17 октября 2024, 02:06
Фото: 1MI

В затруднительном положении оказался грузовой автомобиль в Приморье

Сюжет
Происшествие
Грузовик оказался в непростой ситуации во Владивостоке. Водитель многотонника не смог выехать со стоянки.

В новых медиа появился снимок, на котором изображена фура в затруднительном положении. Большегруз, двигаясь по территории стоянки на Нейбута, в буквальном смысле застрял в повороте. Рулевой не может выехать с парковки, вероятно, из-за своих солидных габаритов.

Судя по всему, водителю придется обратиться к владельцу легковушки, чтобы он помог грузовику выбраться из удивительной «западни».

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фуры нередко попадают в просак из-за своих размеров. Например, крупногабаритный транспорт перегородил дорогу в центре дальневосточной столицы, застряв в повороте.

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