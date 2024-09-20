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Posted 20 сентября, 01:25

Published 20 сентября, 01:25

Modified 20 сентября, 01:27

Updated 20 сентября, 01:27

Дорожный коллапс сковал проблемную улицу Владивостока в Приморье

Встали «колом» и надолго: на проблемной улице Владивостока собралась пробка — фото

20 сентября 2024, 01:25
Фото: vostokmedia.com

Дорожный коллапс сковал проблемную улицу Владивостока в Приморье

Сюжет
Дорожное движение
Настоящее столпотворение образовалось на Второй Речке во Владивостоке в последний рабочий день. Вероятно, выбраться из города на выходные станет непростой задачей для многих горожан, ведь причина пробки достаточно веская.

Дорожный трафик на проспекте 100-летия Владивостока увеличился на Фирсовской развязке. Оказалось, всему виной начавшиеся работы на важном участке для автомобилистов.

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Судя по фото, водителям придется серьезно помучаться в пробке перед тем, как выехать из дальневосточной столицы. Ведь сегодня пятница, многие горожане традиционно выезжают за пределы Владивостока.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное ДТП случилось прямо во дворе многоквартирного дома во Владивостоке.

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