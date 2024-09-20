Встали «колом» и надолго: на проблемной улице Владивостока собралась пробка — фото

Дорожный коллапс сковал проблемную улицу Владивостока в Приморье

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Настоящее столпотворение образовалось на Второй Речке во Владивостоке в последний рабочий день. Вероятно, выбраться из города на выходные станет непростой задачей для многих горожан, ведь причина пробки достаточно веская.