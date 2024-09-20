Встали «колом» и надолго: на проблемной улице Владивостока собралась пробка — фото

Posted 20 сентября, 01:25
Published 20 сентября, 01:25
Modified 20 сентября, 01:27
Updated 20 сентября, 01:27
Дорожный трафик на проспекте 100-летия Владивостока увеличился на Фирсовской развязке. Оказалось, всему виной начавшиеся работы на важном участке для автомобилистов.
Судя по фото, водителям придется серьезно помучаться в пробке перед тем, как выехать из дальневосточной столицы. Ведь сегодня пятница, многие горожане традиционно выезжают за пределы Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное ДТП случилось прямо во дворе многоквартирного дома во Владивостоке.