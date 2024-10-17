Сосед Приморья настроен серьезно: КНДР готовится к войне с Южной Кореей

Posted 17 октября, 04:03
Published 17 октября, 04:03
Modified 17 октября, 04:05
Updated 17 октября, 04:05
КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Представитель Минобороны Корейской Народной Демократической Республики заявил, что 15 октября были полностью подорваны дороги в селе Камхо и Тоннэ, протяженность которых составила 60 метров.
Такие меры предприняли, основываясь на требованиях Конституции страны. В КНДР отметили, что Южная Корея является абсолютно враждебным государством. Также в ЦТАК подчеркнули, что серьезная обстановка и провокации Республики Кореи могут довести конфликт до непредсказуемой войны.
В Минобороны Северной Кореи рассказали о том, что они намерены сделать из южной границы вечную крепость.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин намерен оказать поддержку Ким Чен Ыну в случае военного нападения на КНДР.