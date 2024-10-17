Сосед Приморья настроен серьезно: КНДР готовится к войне с Южной Кореей

Такие меры предприняли, основываясь на требованиях Конституции страны. В КНДР отметили, что Южная Корея является абсолютно враждебным государством. Также в ЦТАК подчеркнули, что серьезная обстановка и провокации Республики Кореи могут довести конфликт до непредсказуемой войны.