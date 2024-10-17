vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 04:03

Published 17 октября, 04:03

Modified 17 октября, 04:05

Updated 17 октября, 04:05

КНДР не исключает военного конфликта с Южной Кореей

Сосед Приморья настроен серьезно: КНДР готовится к войне с Южной Кореей

17 октября 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney

КНДР не исключает военного конфликта с Южной Кореей

Сюжет
КНДР
Ядерная соседка Приморского края готовится к наихудшему раскладу, — к разрешению конфликта жесткими методами. Судя по накаленной обстановке между странами, разногласия могут начать решать, используя военные потенциалы держав.

КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель Минобороны Корейской Народной Демократической Республики заявил, что 15 октября были полностью подорваны дороги в селе Камхо и Тоннэ, протяженность которых составила 60 метров.

Такие меры предприняли, основываясь на требованиях Конституции страны. В КНДР отметили, что Южная Корея является абсолютно враждебным государством. Также в ЦТАК подчеркнули, что серьезная обстановка и провокации Республики Кореи могут довести конфликт до непредсказуемой войны.

В Минобороны Северной Кореи рассказали о том, что они намерены сделать из южной границы вечную крепость.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что президент России Владимир Путин намерен оказать поддержку Ким Чен Ыну в случае военного нападения на КНДР.

Путин поддержит соседа Приморья: Россия окажет КНДР военную помощь при необходимости
Узнать подробнее
Читайте также:
Дружба крепнет: делегация из Приморья прибыла в Северную Корею с рабочим визитомСasus belli: рядом с Приморским краем вот-вот вспыхнет военный конфликт?Президент РФ Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке
#Новости#Общество#Россия#Владимир Путин#Владивосток#Южная Корея#Минобороны#КНДР#Конституция#Война#Республика Корея#Приморский край#Северная Корея#Ким Чен Ын
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика