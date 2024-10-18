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Posted 18 октября, 03:35

Published 18 октября, 03:35

Modified 18 октября, 03:37

Updated 18 октября, 03:37

Теплая погода вернется после жутких осадков в Приморье

Дождливо и почти 20 градусов по Цельсию: когда тепло вернется в Приморский край?

18 октября 2024, 03:35
Фото: 1MI

Теплая погода вернется после жутких осадков в Приморье

Сюжет
Погода
На Приморский край надвигается серьезная непогода, — ливни, снег и сильные ветра. Синоптики рассказали, когда жителям региона ждать потепления после -15 градусов мороза.

В понедельник, 21 октября, в регионе вновь ожидаются дожди, сообщает «Примгидромет». Ночью температура воздуха составит +5 — -6 °С, на севере — -8 — -13 °С. Днем воздух прогреется до +12 — +17 °С.

Во вторник, 22 октября, осадки не отступят от края. Однако минимальные температуры увеличатся до +2 — +7 °С, на юге до +8 — +12 °С. Днем непогода покинет Приморье, но уже вечером южный циклон опять окатит регион водой. Столбики термометров покажут — +13 — +18 °С.

В среду, 23 октября, дожди прогнозируются в южных районах. Ночные температуры — +2 — +7 °С, на севере — -1 — -6°С. Днем — +13 — +16 °С.

Во Владивостоке начало недели будет дождливым. Минимальный температурный фон — +5 — +7°С, максимальный — +13 — +16 °С. Во вторник небольшие осадки продолжатся. Ночь станет теплее — +9 — +11, а днем прохладнее — +10 — +13 °С. В среду непогода усилится, будет дуть северный ветер. В муниципалитете станет холодно. Ночные температуры — +5 — +7 °С, дневные — +8 — +10 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро станет неимоверно холодно. Столбики термометров покажут почти минус 15 градусов по Цельсию.

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