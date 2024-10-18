Дождливо и почти 20 градусов по Цельсию: когда тепло вернется в Приморский край?

Во вторник, 22 октября, осадки не отступят от края. Однако минимальные температуры увеличатся до +2 — +7 °С, на юге до +8 — +12 °С. Днем непогода покинет Приморье, но уже вечером южный циклон опять окатит регион водой. Столбики термометров покажут — +13 — +18 °С.