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Posted 18 октября, 00:28

Published 18 октября, 00:28

Modified 18 октября, 00:30

Updated 18 октября, 00:30

Автомобилист в наркотическом опьянении сбил юных жителей Приморского края

«Обдолбался и поехал детей сшибать» — резонансное ДТП в Приморье — фото

18 октября 2024, 00:28
Фото: prosecutor_pk

Автомобилист в наркотическом опьянении сбил юных жителей Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
Ужасающий поступок совершил мужчина из Партизанска Приморского края. На счету горе-водителя двое детей-пешеходов.

В Партизанске на Московской рулевой Toyota Levin наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые передвигались по обочине дороги. Детей госпитализировали. Виновник аварии скрылся с места инцидента, однако позже его задержали правоохранители.

Стоит отметить, медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. По факту происшествия возбудили уголовное дело: нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Фото: prosecutor_pk

Приморцы возмущены произошедшим дорожным инцидентом.

«Надеюсь, его накажут по полной. Нужна высшая мера наказания по статье»;
«Он просто обдолбался и погнал детей сшибать. Таких нельзя на дорогу вообще выпускать»;
«Сам убивается веществами, так еще и других тянет за собой, садясь за руль?!»;
«Надеюсь, дети в порядке. А этого наказать по полной надо»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на объездной трассе Владивостока произошло массовое ДТП, которое заблокировало движение в сторону города. В результате аварии трактор перевернулся, а легковушка превратилась в «жестянку».

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