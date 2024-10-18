«Обдолбался и поехал детей сшибать» — резонансное ДТП в Приморье — фото

Posted 18 октября, 00:28
Published 18 октября, 00:28
Modified 18 октября, 00:30
Updated 18 октября, 00:30
В Партизанске на Московской рулевой Toyota Levin наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые передвигались по обочине дороги. Детей госпитализировали. Виновник аварии скрылся с места инцидента, однако позже его задержали правоохранители.
Стоит отметить, медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии наркотического опьянения. По факту происшествия возбудили уголовное дело: нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Приморцы возмущены произошедшим дорожным инцидентом.
«Надеюсь, его накажут по полной. Нужна высшая мера наказания по статье»;
«Он просто обдолбался и погнал детей сшибать. Таких нельзя на дорогу вообще выпускать»;
«Сам убивается веществами, так еще и других тянет за собой, садясь за руль?!»;
«Надеюсь, дети в порядке. А этого наказать по полной надо»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на объездной трассе Владивостока произошло массовое ДТП, которое заблокировало движение в сторону города. В результате аварии трактор перевернулся, а легковушка превратилась в «жестянку».