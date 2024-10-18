Салюты смерти: в соседнем с Приморьем регионе опрокинулась фура с пиротехникой —видео

Posted 18 октября, 02:40
Published 18 октября, 02:40
Modified 18 октября, 02:42
Updated 18 октября, 02:42
В Амурской области перевернулась фура с фейерверками. Дорожное происшествие осложнило то, что произошел он около автомобильной заправки. Пиротехника задела электрический провод и повредила контейнер грузовика.
Кадры выглядят достаточно эффектно, но в результате жуткого инцидента погибли три человека.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария случилась на объездной трассе дальневосточной столицы. К счастью, в массовом столкновении пострадали только транспортные средства.