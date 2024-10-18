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Posted 18 октября, 02:40

Published 18 октября, 02:40

Modified 18 октября, 02:42

Updated 18 октября, 02:42

Фейерверки вспыхнули в перевернувшейся фуре в Амурской области

Салюты смерти: в соседнем с Приморьем регионе опрокинулась фура с пиротехникой —видео

18 октября 2024, 02:40
Фото: МЧС России

Фейерверки вспыхнули в перевернувшейся фуре в Амурской области

Сюжет
Столица
На Дальнем Востоке в Амурской области случилось ДТП, в результате которого фура с пиротехникой перевернулась. Зрелищная детонация товара в грузовике обернулась смертью для нескольких людей. Жители Приморья шокированы происшествием.

В Амурской области перевернулась фура с фейерверками. Дорожное происшествие осложнило то, что произошел он около автомобильной заправки. Пиротехника задела электрический провод и повредила контейнер грузовика.

Кадры выглядят достаточно эффектно, но в результате жуткого инцидента погибли три человека.

Видео: vdk_news25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария случилась на объездной трассе дальневосточной столицы. К счастью, в массовом столкновении пострадали только транспортные средства.

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