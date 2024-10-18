Салюты смерти: в соседнем с Приморьем регионе опрокинулась фура с пиротехникой —видео

Фейерверки вспыхнули в перевернувшейся фуре в Амурской области

Сюжет Столица

На Дальнем Востоке в Амурской области случилось ДТП, в результате которого фура с пиротехникой перевернулась. Зрелищная детонация товара в грузовике обернулась смертью для нескольких людей. Жители Приморья шокированы происшествием.