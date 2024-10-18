vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 01:43

Published 18 октября, 01:43

Modified 18 октября, 01:45

Updated 18 октября, 01:45

Студентов эвакуировали из здания мединститута во Владивостоке

Сотни студентов вышли на улицу: что творится в мединституте Владивостока?

18 октября 2024, 01:43
Фото: 1MI

Студентов эвакуировали из здания мединститута во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Бдительные жители Владивостока заметили большое скопление людей в белых халатах около здания медицинского университета. Почему студенты массово покинули стены вуза? — узнаете в материале.

В редакцию «Восток-Медиа» поступила информация, что в дальневосточной столице на Океанском проспекте замечено большое количество студентов, вышедших из мединститута. Молодые люди покинули помещение, вероятно, второпях. Очевидец отметил, что они вышли на улицу прямо в белых халатах.

Корреспондент обратился за комментарием в университет. Оказалось, в учреждении проходит плановая проверка.

«Проверка пожарной связи. Все по инструкции», — сообщили в вузе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что класс эвакуировали после того, как ученица распылила слезоточивый газ в помещении школы во Владивостоке.

Выяснено, кто распылил слезоточивый газ в одной из школ Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура начала проверку по факту пожара у жилых домов во ВладивостокеКурение могло убить жильцов многоэтажки: пожар случился из-за окурка во ВладивостокеПожарные спасли от огня строящийся дом во Владивостоке
#Новости#Общество#Пожар#Проверка#Владивосток#Студенты#Эвакуация#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика