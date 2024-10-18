Сотни студентов вышли на улицу: что творится в мединституте Владивостока?

В редакцию «Восток-Медиа» поступила информация, что в дальневосточной столице на Океанском проспекте замечено большое количество студентов, вышедших из мединститута. Молодые люди покинули помещение, вероятно, второпях. Очевидец отметил, что они вышли на улицу прямо в белых халатах.