Сотни студентов вышли на улицу: что творится в мединституте Владивостока?

Posted 18 октября, 01:43
Published 18 октября, 01:43
Modified 18 октября, 01:45
Updated 18 октября, 01:45
В редакцию «Восток-Медиа» поступила информация, что в дальневосточной столице на Океанском проспекте замечено большое количество студентов, вышедших из мединститута. Молодые люди покинули помещение, вероятно, второпях. Очевидец отметил, что они вышли на улицу прямо в белых халатах.
Корреспондент обратился за комментарием в университет. Оказалось, в учреждении проходит плановая проверка.
«Проверка пожарной связи. Все по инструкции», — сообщили в вузе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что класс эвакуировали после того, как ученица распылила слезоточивый газ в помещении школы во Владивостоке.