Вмешалась прокуратура: строительство школы затянулось в отдаленном районе Приморья

Posted 18 октября, 01:07
Published 18 октября, 01:07
Modified 18 октября, 01:09
Updated 18 октября, 01:09
Сотрудники прокуратуры вновь проверили ход строительства. Ведь застройщик существенно отстает от графика
«Ранее прокурор района уже объявлял подрядчику предостережения о недопустимости нарушения срока выполнения строительных работ, а также вносил представления по фактам выявленных нарушений», — подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура намерена ввести новые меры, учитывая то, что предыдущие никак не повлияли на подрядчика. Специалисты контролируют завершение работ на объекте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке открыли современная ледовая арена. На открытие спортивного комплекса прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также российские звезды хоккея.