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Posted 18 октября, 01:07

Published 18 октября, 01:07

Modified 18 октября, 01:09

Updated 18 октября, 01:09

Возведение школы в отдаленном районе Приморского края отстает от графика

Вмешалась прокуратура: строительство школы затянулось в отдаленном районе Приморья

18 октября 2024, 01:07
Фото: 1MI

Возведение школы в отдаленном районе Приморского края отстает от графика

Сюжет
Прокуратура
Благодаря национальному проекту «Образование» в отдаленном поселке Светлая Тернейского района возводится новая школа. Однако данный процесс затянулся.

Сотрудники прокуратуры вновь проверили ход строительства. Ведь застройщик существенно отстает от графика

«Ранее прокурор района уже объявлял подрядчику предостережения о недопустимости нарушения срока выполнения строительных работ, а также вносил представления по фактам выявленных нарушений», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура намерена ввести новые меры, учитывая то, что предыдущие никак не повлияли на подрядчика. Специалисты контролируют завершение работ на объекте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке открыли современная ледовая арена. На открытие спортивного комплекса прибыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также российские звезды хоккея.

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