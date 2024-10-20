Картина дня в Приморье: ожидание цунами, первый снег и воспоминания о папах

Сегодня во многих странах, включая Россию, празднуют важный праздник — День отца. 20 октября принято не только ухаживать за папами, готовя им завтраки, но и устраивать интересные мероприятия, — спортивные забеги или состязания. Также день не обходится без памятных презентов от других членов семьи. Наверняка многие согласятся, что самый главный подарок для родителя — это воспоминания. Мужчина может быть сильным, как кремень. Но память, которая хранит самые ценные моменты о детстве, может «пробить» скупую слезу даже у самого брутального отца.