Картина дня в Приморье: ожидание цунами, первый снег и воспоминания о папах

Posted 20 октября, 08:08
Published 20 октября, 08:08
Modified 20 октября, 08:10
Updated 20 октября, 08:10
Ожидание цунами
Сильный отлив не на шутку перепугал жителей Приморского края. В чем же причина поразительного явления? — ответ в материале.
Первый снег
На улице октябрь, а Приморский край уже покрывается белым полотном. Северу региона выпала честь стать первой территорией, на которую пожаловали вестники зимы.
Воспоминания об отцах
Сегодня во многих странах, включая Россию, празднуют важный праздник — День отца. 20 октября принято не только ухаживать за папами, готовя им завтраки, но и устраивать интересные мероприятия, — спортивные забеги или состязания. Также день не обходится без памятных презентов от других членов семьи. Наверняка многие согласятся, что самый главный подарок для родителя — это воспоминания. Мужчина может быть сильным, как кремень. Но память, которая хранит самые ценные моменты о детстве, может «пробить» скупую слезу даже у самого брутального отца.