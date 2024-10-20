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Posted 20 октября, 08:08

Published 20 октября, 08:08

Modified 20 октября, 08:10

Updated 20 октября, 08:10

Картина дня в Приморье: ожидание цунами, первый снег и воспоминания о папах

Картина дня в Приморье: ожидание цунами, первый снег и воспоминания о папах

20 октября 2024, 08:08
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Ожидание цунами

Сильный отлив не на шутку перепугал жителей Приморского края. В чем же причина поразительного явления? — ответ в материале.

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Первый снег

На улице октябрь, а Приморский край уже покрывается белым полотном. Северу региона выпала честь стать первой территорией, на которую пожаловали вестники зимы.

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Воспоминания об отцах

Сегодня во многих странах, включая Россию, празднуют важный праздник — День отца. 20 октября принято не только ухаживать за папами, готовя им завтраки, но и устраивать интересные мероприятия, — спортивные забеги или состязания. Также день не обходится без памятных презентов от других членов семьи. Наверняка многие согласятся, что самый главный подарок для родителя — это воспоминания. Мужчина может быть сильным, как кремень. Но память, которая хранит самые ценные моменты о детстве, может «пробить» скупую слезу даже у самого брутального отца.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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