Здравствуй, зимушка-зима: октябрьский снег выпал в Приморье — видео

Posted 20 октября, 00:49
Published 20 октября, 00:49
Modified 20 октября, 00:51
Updated 20 октября, 00:51
Вчера вечером, 19 октября, первые снежинки упали на землю Красноармейского района в поселке Восток. Стоит отметить, что снегопад был не слабым, а даже наоборот, весьма солидным по количеству выпавших осадков.
Улицы и машины засыпало белым полотном. Не исключено, что под минусовыми ночными температурами муниципалитет превратился в настоящую зимнюю сказку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасском районе лужи покрылись льдом. Однако ночь обошлась без осадков, несмотря на морозное утро.