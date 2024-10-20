vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 00:49

Published 20 октября, 00:49

Modified 20 октября, 00:51

Updated 20 октября, 00:51

Первый снег уже выпал в Приморском крае

Здравствуй, зимушка-зима: октябрьский снег выпал в Приморье — видео

20 октября 2024, 00:49
Фото: 1MI

Первый снег уже выпал в Приморском крае

Сюжет
Погода
На улице октябрь, а Приморский край уже покрывается белым полотном. Северу региона выпала честь стать первой территорией, на которую пожаловали вестники зимы.

Вчера вечером, 19 октября, первые снежинки упали на землю Красноармейского района в поселке Восток. Стоит отметить, что снегопад был не слабым, а даже наоборот, весьма солидным по количеству выпавших осадков.

Улицы и машины засыпало белым полотном. Не исключено, что под минусовыми ночными температурами муниципалитет превратился в настоящую зимнюю сказку.

Видео: pogoda_25 region.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасском районе лужи покрылись льдом. Однако ночь обошлась без осадков, несмотря на морозное утро.

Лед и колючий холод: дыхание зимы почувствовали в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Зиму в октябре заказывали? Беспощадные снегопад и ветер устроят страдания в Приморье-14°С и снегопад в Приморье — морозы ударят и по Владивостоку — когда?-15 градусов по Цельсию: «лютые» морозы ударят по Приморскому краю — когда?
#Новости#Общество#Видео#Погода#Владивосток#Зима#Снег#Восток#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика