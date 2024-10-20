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Posted 20 октября, 05:09

Published 20 октября, 05:09

Modified 20 октября, 05:11

Updated 20 октября, 05:11

Приморец разыскивает ребенка в центре Владивостока

Отчаянный поступок или пиар? — мужчина ищет сына во Владивостоке — фото

20 октября 2024, 05:09
Фото: vostokmedia.com

Приморец разыскивает ребенка в центре Владивостока

Сюжет
Дети
Во Владивостоке люди сначала думают, что перед ними стоит аниматор. Однако потом очевидцы видят табличку в руках незнакомца и всё, или же почти всё, становится на свои места.

Человек в костюме Дарт Вейдера замечен на центральной улице дальневосточной столицы. Вероятно, творческий приморец решил прославиться в социальных сетях. Ведь неспроста он вышел в центр Владивостока с табличкой «Ищу сына» в День отца.

Подписчики новых медиа шутят, что, судя по всему, сегодня Темный Лорд все же скажет заветную цитату из фильма «Звездные войны» (16+): «… я твой отец».

Фото: Vladivostok_dps

Ранее «Восток-Медиа» писало о воспоминания жителей Приморского края о детстве и отцах.

«Лишь раз в жизни произнесла „папа“»: жители Приморья рассказали всю правду об отцах
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#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Социальные сети#Приморский край
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