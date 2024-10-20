Отчаянный поступок или пиар? — мужчина ищет сына во Владивостоке — фото

Posted 20 октября, 05:09
Published 20 октября, 05:09
Modified 20 октября, 05:11
Updated 20 октября, 05:11
Человек в костюме Дарт Вейдера замечен на центральной улице дальневосточной столицы. Вероятно, творческий приморец решил прославиться в социальных сетях. Ведь неспроста он вышел в центр Владивостока с табличкой «Ищу сына» в День отца.
Подписчики новых медиа шутят, что, судя по всему, сегодня Темный Лорд все же скажет заветную цитату из фильма «Звездные войны» (16+): «… я твой отец».
Ранее «Восток-Медиа» писало о воспоминания жителей Приморского края о детстве и отцах.