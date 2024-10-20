Отчаянный поступок или пиар? — мужчина ищет сына во Владивостоке — фото

Приморец разыскивает ребенка в центре Владивостока

Сюжет Дети

Во Владивостоке люди сначала думают, что перед ними стоит аниматор. Однако потом очевидцы видят табличку в руках незнакомца и всё, или же почти всё, становится на свои места.