«Увидеть их в природе — крутяк»: прекрасные млекопитающие замечены в Приморье — видео

Posted 21 октября, 05:06
Published 21 октября, 05:06
Modified 21 октября, 05:08
Updated 21 октября, 05:08
Тихоокеанские белобокие дельфины составили компанию отдыхающим на Русском острове. Морские обитатели игриво сопроводили лодку приморцев в одиннадцати километрах от мыса Тобизина. Путешествие к острову Аскольд стало незабываемым событием для туристов. Ведь увидеть этот вид млекопитающих, тем более в Приморье, настоящая удача.
Очевидцы сняли на камеру своих попутчиков и поделились чудесными кадрами с нашей редакцией.
«Увидеть их в природе — это вообще крутяк, тем более в наших краях», — отметил мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке стая дельфинов устроила представление для рыбаков. Они не только сопроводили лодку, но и устроили синхронные прыжки в воду, чем порадовали жителей края.