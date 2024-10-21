vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 05:06

Published 21 октября, 05:06

Modified 21 октября, 05:08

Updated 21 октября, 05:08

Редкие дельфины составили компанию туристам в Приморском крае

«Увидеть их в природе — крутяк»: прекрасные млекопитающие замечены в Приморье — видео

21 октября 2024, 05:06
Фото: 1MI

Редкие дельфины составили компанию туристам в Приморском крае

Сюжет
Животные
Морские обитатели, которые редко появляются в акватории Приморского края, попали на камеру во Владивостоке. Очевидцы поделились удивительными кадрами с редакцией «Восток-Медиа».

Тихоокеанские белобокие дельфины составили компанию отдыхающим на Русском острове. Морские обитатели игриво сопроводили лодку приморцев в одиннадцати километрах от мыса Тобизина. Путешествие к острову Аскольд стало незабываемым событием для туристов. Ведь увидеть этот вид млекопитающих, тем более в Приморье, настоящая удача.

Очевидцы сняли на камеру своих попутчиков и поделились чудесными кадрами с нашей редакцией.

«Увидеть их в природе — это вообще крутяк, тем более в наших краях», — отметил мужчина.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке стая дельфинов устроила представление для рыбаков. Они не только сопроводили лодку, но и устроили синхронные прыжки в воду, чем порадовали жителей края.

Стая дельфинов устроила представление для рыбаков в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему Приморье идеальное место для туризма? — мнение путешественников со стажемЭкспедиция Федора Конюхова отправится в путешествие по Приморью — по следам Арсеньева«Пляжи битком»: отдыхающие заполонили морские берега Владивостока в Приморье — видео
#Новости#Видео#Находка#Владивосток#Животные#Приморский край#Дельфины#Путешествия#Русский остров#Живая природа#Приморье#Происшествия#Мыс Тобизина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика