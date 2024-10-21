Женщина не смогла самостоятельно спуститься с Фалазы в Приморском крае — видео

Posted 21 октября, 03:37
Published 21 октября, 03:37
Modified 21 октября, 03:39
Updated 21 октября, 03:39
Два человека не смогли спуститься с горы Пидан в Шкотовском районе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Оказалось, туристы начали восхождение на гору утром, однако во время спуска одной из женщин стало плохо. С ней остался родственник, так как она не могла продолжить путь и замерзла.
Другая тургруппа обнаружила путешественников на следующее утро. Они установили палатку и утеплили женщину, а также остались с ними до прибытия спасателей.
Сотрудники МЧС и волонтеры прибыли на место происшествия ранним утром. Эвакуировать туристку на носилках по гористой местности удалось только ближе к вечеру.
«В холоде и ветре они пронесли женщину более 15 километров, а после доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи», — отметили в telegram-канале ведомства.
Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным туристам.
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