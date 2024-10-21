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Posted 21 октября, 03:37

Published 21 октября, 03:37

Modified 21 октября, 03:39

Updated 21 октября, 03:39

Женщина не смогла самостоятельно спуститься с Фалазы в Приморском крае — видео

Женщина не смогла самостоятельно спуститься с Фалазы в Приморском крае — видео

21 октября 2024, 03:37
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Больница
На знаменитой локации Приморского края туристка оказалась в непростой ситуации. Она не смогла спуститься с Фалазы (гора Пидан в Шкотовском районе — прим. ред.). Однако утром подоспела неожиданная помощь.

Два человека не смогли спуститься с горы Пидан в Шкотовском районе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Оказалось, туристы начали восхождение на гору утром, однако во время спуска одной из женщин стало плохо. С ней остался родственник, так как она не могла продолжить путь и замерзла.

Другая тургруппа обнаружила путешественников на следующее утро. Они установили палатку и утеплили женщину, а также остались с ними до прибытия спасателей.

Сотрудники МЧС и волонтеры прибыли на место происшествия ранним утром. Эвакуировать туристку на носилках по гористой местности удалось только ближе к вечеру.

«В холоде и ветре они пронесли женщину более 15 километров, а после доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи», — отметили в telegram-канале ведомства.

Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным туристам.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднялся на одну из самых высоких гор региона, — Фалазу.

Олег Кожемяко — на вершине: глава Приморского края пошёл в гору
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