Женщина не смогла самостоятельно спуститься с Фалазы в Приморском крае — видео

Два человека не смогли спуститься с горы Пидан в Шкотовском районе, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Оказалось, туристы начали восхождение на гору утром, однако во время спуска одной из женщин стало плохо. С ней остался родственник, так как она не могла продолжить путь и замерзла.