«Морды» раскрошило: смертельное ДТП произошло в Приморье — видео

Posted 22 октября, 00:48
Published 22 октября, 00:48
Modified 22 октября, 00:50
Updated 22 октября, 00:50
В Артеме на Лучегорской около строения 2 дома №2а произошло страшное столкновение автомобилей LADA и Nissan Note, сообщают аварийные комиссары. В результате ДТП водитель отечественного транспорта погиб на месте. Одного человека из японской иномарки госпитализировали в медучреждение.
Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске горе-водитель без водительского удостоверения учинил жуткую аварию и убежал с места происшествия, бросил железную «ласточку».