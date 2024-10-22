«Морды» раскрошило: смертельное ДТП произошло в Приморье — видео

В Артеме на Лучегорской около строения 2 дома №2а произошло страшное столкновение автомобилей LADA и Nissan Note, сообщают аварийные комиссары. В результате ДТП водитель отечественного транспорта погиб на месте. Одного человека из японской иномарки госпитализировали в медучреждение.