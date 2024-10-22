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Posted 22 октября, 00:48

Published 22 октября, 00:48

Modified 22 октября, 00:50

Updated 22 октября, 00:50

Авария лишила жизни автомобилиста в Приморском крае

«Морды» раскрошило: смертельное ДТП произошло в Приморье — видео

22 октября 2024, 00:48
Фото: 1MI

Авария лишила жизни автомобилиста в Приморском крае

Сюжет
ДТП
В чудовищном инциденте на дороге умер житель Приморского края. Обстоятельства происшествия пока выясняются, но кадры с места ДТП жуткие.

В Артеме на Лучегорской около строения 2 дома №2а произошло страшное столкновение автомобилей LADA и Nissan Note, сообщают аварийные комиссары. В результате ДТП водитель отечественного транспорта погиб на месте. Одного человека из японской иномарки госпитализировали в медучреждение.

Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске горе-водитель без водительского удостоверения учинил жуткую аварию и убежал с места происшествия, бросил железную «ласточку».

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