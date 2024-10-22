Сел за руль без прав: натворил дел почти на 20 тысяч и сел за решетку житель Приморья

В Уссурийске на Пушкина случилось дорожное происшествие, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Автомобилист на Toyota Camry без водительского удостоверения, поворачивая, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Succeed, которая влетела в леера по инерции.