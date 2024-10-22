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Posted 21 октября, 23:35

Published 21 октября, 23:35

Modified 21 октября, 23:37

Updated 21 октября, 23:37

Автомобилист без водительского удостоверения спровоцировал ДТП в Приморском крае

Сел за руль без прав: натворил дел почти на 20 тысяч и сел за решетку житель Приморья

21 октября 2024, 23:35
Фото: vostokmedia.com

Автомобилист без водительского удостоверения спровоцировал ДТП в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Житель Уссурийска сел за руль и собрал целый «букет» нарушений. Первый цветочек — отсутствие прав, после чего посыпались «ромашки» в виде грубых нарушений и серьезного ДТП.

В Уссурийске на Пушкина случилось дорожное происшествие, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Автомобилист на Toyota Camry без водительского удостоверения, поворачивая, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Succeed, которая влетела в леера по инерции.

По данным полиции, виновник аварии сбежал с места инцидента, бросив машину на дороге. Однако правоохранители нашли и задержали горе-водителя. На приморца возбудили несколько административных дел. Общая сумма начисленных штрафов составила более 17 000 рублей.

«Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, судья за оставление места ДТП вынес нарушителю ПДД наказание в виде суток административного ареста», — отметили в telegram-канале МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что универсал догнал малолитражку в районе Некрасовского путепровода. В результате происшествия дорога к центру встала «колом» во Владивостоке.

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