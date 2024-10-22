«Смерти добиваются»: приморский депутат-эндурист рассказал о ловушках для спортсменов

Горожане утверждают, что подобные ловушки были замечены и в других районах Владивостока: на «Змеинке», «Седанке» и различных сопках. На большой скорости столкновение с такой проволокой может иметь трагичные последствия и даже гибель спортсмена. Эндуристы вынуждены быть предельно осторожными, но и это не всегда спасает от травм.