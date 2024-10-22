«Смерти добиваются»: приморский депутат-эндурист рассказал о ловушках для спортсменов

Posted 22 октября, 03:39
Published 22 октября, 03:39
Modified 22 октября, 03:41
Updated 22 октября, 03:41
Леса в пригороде Владивостока уже давно стали излюбленным местом для тренировок эндуристов, ведь здесь можно найти подходящие маршруты вдали от городской суеты и прохожих. Однако, по словам Олега Сорокина, ситуация с безопасностью на этих маршрутах вызывает серьезные опасения.
Тренировки на внедорожных мотоциклах могут обернуться трагедией для любителей экстрима во Владивостоке. В лесах города появились ловушки, предназначенные для мотоциклистов, что подвергло опасности любителей эндуро.
В новых медиа появилось видео, на котором демонстрируется стальная проволока, натянутая в лесу на улице Нейбута. Предположительно, кто-то намерено создает такие препятствия для спортсменов, регулярно тренирующихся в этом районе. По словам очевидцев, уже есть первые жертвы: одному из участников мотокросса эта проволока причинила серьезную травму, оторвав часть губы. Но на этом проблема не заканчивается.
Горожане утверждают, что подобные ловушки были замечены и в других районах Владивостока: на «Змеинке», «Седанке» и различных сопках. На большой скорости столкновение с такой проволокой может иметь трагичные последствия и даже гибель спортсмена. Эндуристы вынуждены быть предельно осторожными, но и это не всегда спасает от травм.
Эндурист Олег Сорокин рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», с какими проблемами сталкиваются его товарищи-спортсмены:
«Проблема эта существует не только у нас, но и в других местах, особенно в период проведения соревнований, — отмечает Сорокин. — У нас есть несколько локаций, где ребята тренируются. Это эндуро, а не мотокросс. Эндуристы специально выбирают участки, где нет людей и животных, чтобы никому не мешать. Однако в период проведения соревнований натягивают проволоку, или кидают ее на маршруте, чтобы она запутывалась в колеса. Самому ее уже вытащить очень сложно, без специальных инструментов».
В то время как инициативные группы продолжают бороться с подобной угрозой, срезая проволочные ловушки, встает вопрос: как определить и поймать злоумышленников?
«Зачастую мы видим последствия, но поймать за руку нарушителей пока не удавалось. Лес — это свободная зона, в ней, к сожалению, творится многое, помимо этих ловушек», — объясняет Сорокин.
Другой спортсмен Алексей Халюзин отметил, что лично с такими провокациями не сталкивался, но слышал о случаях, когда расставляли железные штыри для прокалывания колес. Он также, как и его коллега по эндуро добавил, что обнаружить злоумышленников сложно — звук мотора слышно издалека, и те успевают скрыться.
Схожие инциденты охватывают всю страну. Так, в Подмосковье житель Алексей Игнатов чудом остался жив после столкновения с проволокой, натянутой через дорогу в лесу. Путешествуя с дочерью на квадроцикле, он не заметил опасности, получив серьезные травмы — перелом челюсти, повреждение зубов. Только его лечение обойдется в полмиллиона рублей, а полностью поломанный квадроцикл потребует ещё 200 тысяч. Алексею повезло: его дочь, сидевшая за ним, не получила серьёзных травм.
Ловушки из проволоки — не новая угроза. В 2015 году в Крыму, в Бахчисарае, мальчик погиб, попав в такую ловушку — ему отрезало голову. Это вызвало широкое обсуждение даже в странах Европы и Австралии.
До сих пор остается неясным, кто и зачем расставляет эти смертельные ловушки. Возможно, дело в раздражении местных жителей на шумных райдеров и квадроциклистов, портящих экосистему. Или за этим стоят более мрачные мотивы. Однако от этого не легче пострадавшим, которым придется потратить уйму времени и денег на восстановление.
По словам Сорокина, ситуация усложняется тем, что такие ловушки устанавливаются умышленно, как форма протеста или способ создания помех эндуристам.
«Что хотят этими действиями добиться? Только смерти, ведь, кроме этого, ребят ничего не остановит», — добавил депутат.
Горожане, в свою очередь, высказывают разные мнения относительно возникшей проблемы. Наталья, жительница Владивостока считает такие действия недопустимыми:
«Эндуристы тоже люди, и они не должны становиться мишенью для кого-то. Это просто ужасно — намеренно ставить под угрозу чью-то жизнь»
Житель Владивостока Александр полностью на стороне спортсменов:
«Эндуро — это спорт, и эти ребята заслуживают того, чтобы тренироваться в безопасности. Гонять по лесам — это их выбор, и он не должен оборачиваться для них летальным исходом, потому что кому-то это неудобно. Они же не по оживленным улицам катаются»
Проблема установки проволочных ловушек в лесах Владивостока требует комплексного подхода и прямого вмешательства властей. Как считает Сорокин, совместные усилия администрации, энтузиастов и правоохранительных органов могут помочь сделать леса безопасными для всех, будь то спортсмены или просто гуляющие на свежем воздухе. Необходимо искать пути к компромиссу, чтобы предотвратить подобные инциденты и сохранить жизнь и здоровье людей.