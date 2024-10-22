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Posted 22 октября, 01:43

Published 22 октября, 01:43

Modified 22 октября, 01:45

Updated 22 октября, 01:45

Авария мешает движению по главным улицам Владивостока

Выезд с важной улицы перегородили в самом центре Владивостока — видео

22 октября 2024, 01:43
Фото: 1MI

Авария мешает движению по главным улицам Владивостока

Сюжет
Автобус
Легковушка и автобус притерлись прямо на выезде с одной из центральных улиц Владивостока. По словам очевидцев, авария мешает движению другого транспорта.

В центре Владивостока произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса. «Притерлись» они прямо на выезде с одной из загруженных улиц. Людей в автобусе, судя по всему, уже нет.

Видео: vostokmedia.com.

Серьезных повреждений не видно, но машины все еще остаются в месте аварии для выяснения обстоятельств. Очевидцы сообщают, что ДТП мешает движению другого транспорта.

О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась во Владивостоке на выходных.

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