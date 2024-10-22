Выезд с важной улицы перегородили в самом центре Владивостока — видео

Posted 22 октября, 01:43
Published 22 октября, 01:43
Modified 22 октября, 01:45
Updated 22 октября, 01:45
В центре Владивостока произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса. «Притерлись» они прямо на выезде с одной из загруженных улиц. Людей в автобусе, судя по всему, уже нет.
Серьезных повреждений не видно, но машины все еще остаются в месте аварии для выяснения обстоятельств. Очевидцы сообщают, что ДТП мешает движению другого транспорта.
О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась во Владивостоке на выходных.