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Posted 22 октября, 10:09

Published 22 октября, 10:09

Modified 22 октября, 10:09

Updated 22 октября, 10:09

Жителей Владивостока попросили не пользоваться электроэнергией завтра — почему?

Жителей Владивостока попросили не пользоваться электроэнергией завтра — почему?

22 октября 2024, 10:09
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
В связи с прогнозируемыми порывами ветра до 28 м/с в ночь и днем 23 октября, власти города настоятельно просят жителей минимизировать потребление электроэнергии.

По информации метеорологов, во второй половине ночи и в течение дня 23 октября на территории города ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 28 м/с. Такие погодные условия могут привести к увеличению нагрузки на электрические сети, что в свою очередь может вызвать аварийные ситуации и перебои в электроснабжении.

В связи с этим, местные власти обращаются к горожанам с просьбой ограничить использование электроэнергии. Особенно рекомендуется избегать включения энергозатратных приборов, таких как обогреватели и кондиционеры, а также минимизировать освещение в помещениях. Экономия электроэнергии поможет снизить нагрузку на сети и предотвратить возможные отключения.

Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время сильного ветра: не находиться под деревьями и слабыми конструкциями, избегать поездок на личном транспорте без необходимости.

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#Общество#Безопасность#Владивосток#Электроэнергия#Энергосбережение#Сильный ветер#Приморский край#Электроснабжение#Аварийные ситуации#Метеорология#Горожане
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