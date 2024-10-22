Жителей Владивостока попросили не пользоваться электроэнергией завтра — почему?

По информации метеорологов, во второй половине ночи и в течение дня 23 октября на территории города ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 28 м/с. Такие погодные условия могут привести к увеличению нагрузки на электрические сети, что в свою очередь может вызвать аварийные ситуации и перебои в электроснабжении.