Жителей Владивостока попросили не пользоваться электроэнергией завтра — почему?

Posted 22 октября, 10:09
Published 22 октября, 10:09
Modified 22 октября, 10:09
Updated 22 октября, 10:09
По информации метеорологов, во второй половине ночи и в течение дня 23 октября на территории города ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 28 м/с. Такие погодные условия могут привести к увеличению нагрузки на электрические сети, что в свою очередь может вызвать аварийные ситуации и перебои в электроснабжении.
В связи с этим, местные власти обращаются к горожанам с просьбой ограничить использование электроэнергии. Особенно рекомендуется избегать включения энергозатратных приборов, таких как обогреватели и кондиционеры, а также минимизировать освещение в помещениях. Экономия электроэнергии поможет снизить нагрузку на сети и предотвратить возможные отключения.
Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время сильного ветра: не находиться под деревьями и слабыми конструкциями, избегать поездок на личном транспорте без необходимости.