vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 00:51

Published 23 октября, 00:51

Modified 23 октября, 00:53

Updated 23 октября, 00:53

Сильный ветер повалил дерево в Приморье

Последствия бушующей стихии: дерево вырвало с корнями во Владивостоке — фото

23 октября 2024, 00:51
Фото: Изображение Midjourney

Сильный ветер повалил дерево в Приморье

Сюжет
Погода
Ураганный ветер уже успел натворить дел во Владивостоке. Могучий дуб оказался сломлен стихией.

Приморский край оказался во власти сильных ветров и проливных дождей. Владивосток — не исключение, дальневосточная столица ощутила сполна бушующую стихию, которая только начала господствовать в муниципалитете.

Циклон принесет сильные дожди и грозы в Приморье 23 октября
Узнать подробнее

В новых медиа появился снимок дерева, которое почти вырвало под гнетом порывов ветра. Дуб внушительных размеров наклонился в районе 88 дома на проспекте Красного знамени.

Фото: gorod_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что к вечеру синоптическая обстановка ухудшится. Обильные осадки не планируют закругляться вплоть до конца дня. Более того, северный ветер еще поддаст «жару» местному населению.

К вечеру станет хуже: дожди заливают Приморский край
Узнать подробнее
Читайте также:
Реки снова поднимутся? Что сильные ливни принесут Приморью?Порывы ветра и 45 мм осадков: штормовая погода нагрянет во Владивосток — когда?Дожди и сильный ветер: непогода ударит по Приморскому краю
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Столица#Приморский край#Шторм#Синоптика#Медиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика