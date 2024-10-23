Последствия бушующей стихии: дерево вырвало с корнями во Владивостоке — фото

Posted 23 октября, 00:51
Published 23 октября, 00:51
Modified 23 октября, 00:53
Updated 23 октября, 00:53
Приморский край оказался во власти сильных ветров и проливных дождей. Владивосток — не исключение, дальневосточная столица ощутила сполна бушующую стихию, которая только начала господствовать в муниципалитете.
В новых медиа появился снимок дерева, которое почти вырвало под гнетом порывов ветра. Дуб внушительных размеров наклонился в районе 88 дома на проспекте Красного знамени.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что к вечеру синоптическая обстановка ухудшится. Обильные осадки не планируют закругляться вплоть до конца дня. Более того, северный ветер еще поддаст «жару» местному населению.