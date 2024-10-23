Неожиданный поворот: что стало с деревом, которое повалил ветер во Владивостоке?

Стоит отметить, что муниципальные службы оперативно отреагировали на инцидент. Координационный орган администрации города передал информацию в МКУ «Зеленый Владивосток». После чего сотрудники учреждения в кратчайшие сроки распилили дерево и совсем скоро вывезут его, отметили в МЦУ.