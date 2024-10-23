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Posted 23 октября, 04:15

Published 23 октября, 04:15

Modified 23 октября, 04:17

Updated 23 октября, 04:17

Судьба поваленного дерева решена во Владивостоке

Неожиданный поворот: что стало с деревом, которое повалил ветер во Владивостоке?

23 октября 2024, 04:15
Фото: mcu_vl

Судьба поваленного дерева решена во Владивостоке

Сюжет
Погода
Жуткий ветер вырвал дерево с корнями во Владивостоке. Однако власти не пустили ситуацию самотек и быстро убрали опасный объект.

Сильные порывы ветра натворили немало дел в регионе. Например, во Владивостоке ветер повалил дуб.

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Стоит отметить, что муниципальные службы оперативно отреагировали на инцидент. Координационный орган администрации города передал информацию в МКУ «Зеленый Владивосток». После чего сотрудники учреждения в кратчайшие сроки распилили дерево и совсем скоро вывезут его, отметили в МЦУ.

Горожане обрадовались быстрому разрешению ситуации.

«Оно так опасно упало, последствия не заставили бы себя долго ждать»;
«Да, хорошо, что его быстренько убрали»;
«Вообще сейчас опасно по улицам ходить. Каждый раз вздрагивала, вдруг что свалится».
Фото: mcu_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий ветер частично разрушил крышу многоквартирного дома в дальневосточной столице. Кусок конструкции оказался на земле во время бушующей стихии.

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