Неожиданный поворот: что стало с деревом, которое повалил ветер во Владивостоке?

Posted 23 октября, 04:15
Published 23 октября, 04:15
Modified 23 октября, 04:17
Updated 23 октября, 04:17
Стоит отметить, что муниципальные службы оперативно отреагировали на инцидент. Координационный орган администрации города передал информацию в МКУ «Зеленый Владивосток». После чего сотрудники учреждения в кратчайшие сроки распилили дерево и совсем скоро вывезут его, отметили в МЦУ.
Горожане обрадовались быстрому разрешению ситуации.
«Оно так опасно упало, последствия не заставили бы себя долго ждать»;
«Да, хорошо, что его быстренько убрали»;
«Вообще сейчас опасно по улицам ходить. Каждый раз вздрагивала, вдруг что свалится».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий ветер частично разрушил крышу многоквартирного дома в дальневосточной столице. Кусок конструкции оказался на земле во время бушующей стихии.