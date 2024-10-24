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Posted 24 октября, 03:43

Published 24 октября, 03:43

Modified 24 октября, 03:45

Updated 24 октября, 03:45

Иностранец попытался вывезти запрещенный товар из Приморского края

Кабарожий пуп в сгущенке и презервативе: турист поразил таможенников Приморья — фото

24 октября 2024, 03:43
Фото: Изображение Midjourney

Иностранец попытался вывезти запрещенный товар из Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае таможенники столкнулись с невообразимой изобретательностью путешественника. И это не какое-то необычное блюдо, о котором можно подумать по заголовку. Просто мужчина планировал незаконно вывезти из России стратегически важный товар, используя контрацептивы и банку из-под сгущёнки.

Гражданин КНДР намеревался провести через границу банку из-под сгущенки, начиненную, судя по фото, презервативами, в которых был упакован мускус кабарги, сообщает пресс-служба таможенного управления.

Вот так кабарожий пуп, как люди называют мускус кабарги, чуть не попал в другую страну незаконным способом.

Фото: dvtu.customs.gov.ru

Турист попытался вывезти товар, являющийся стратегически важным для Российской Федерации. На иностранца возбудили уголовное дело за контрабанду ценных ресурсов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец планировал взять с собой в путешествие наркотики, но передумал в последний момент, выбросил запрещенку практически на глазах у таможенников.

Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье
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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Таможня#Наркотики#Контрабанда#КНДР#Российская Федерация#Приморский край#Происшествия
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