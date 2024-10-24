Кабарожий пуп в сгущенке и презервативе: турист поразил таможенников Приморья — фото

Posted 24 октября, 03:43
Published 24 октября, 03:43
Modified 24 октября, 03:45
Updated 24 октября, 03:45
Гражданин КНДР намеревался провести через границу банку из-под сгущенки, начиненную, судя по фото, презервативами, в которых был упакован мускус кабарги, сообщает пресс-служба таможенного управления.
Вот так кабарожий пуп, как люди называют мускус кабарги, чуть не попал в другую страну незаконным способом.
Турист попытался вывезти товар, являющийся стратегически важным для Российской Федерации. На иностранца возбудили уголовное дело за контрабанду ценных ресурсов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморец планировал взять с собой в путешествие наркотики, но передумал в последний момент, выбросил запрещенку практически на глазах у таможенников.