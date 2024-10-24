«От красоты спирает дыхание»: снежный циклон натворил дел в Приморье — фото

В Партизанском районе осадки не прошли даром. Ведь теперь приморцы наблюдают изумительную картину. Снежинки, прилипшие к мокрым веткам деревьев, подморозились и превратили Читинзу (древнее китайское название горы Скалистой) в зимнюю сказку. Белые ели смотрятся волшебно на фоне почти ясного синего неба.