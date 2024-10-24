vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:58

Published 24 октября, 05:58

Modified 24 октября, 06:00

Updated 24 октября, 06:00

Последствия осадков восхитили жителей Приморского края

«От красоты спирает дыхание»: снежный циклон натворил дел в Приморье — фото

24 октября 2024, 05:58
Фото: 1MI

Последствия осадков восхитили жителей Приморского края

Сюжет
Туризм
Горные районы Приморского края ощутили весь спектр непогоды. Однако снегопад заставил жителей региона не только понервничать, но и увидеть прекрасное творение природы.

В Партизанском районе осадки не прошли даром. Ведь теперь приморцы наблюдают изумительную картину. Снежинки, прилипшие к мокрым веткам деревьев, подморозились и превратили Читинзу (древнее китайское название горы Скалистой) в зимнюю сказку. Белые ели смотрятся волшебно на фоне почти ясного синего неба.

Фото: Погода 25 регион
«Смотрю на эти фото и хочется туда, вдохнуть свежий воздух и насладиться красотами края», — отметила жительница Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опытная туристка поделилась опытом путешествий по необъятному региону. По ее мнению, Приморский край — идеальное место для активного отдыха на природе.

«Приморье — Клондайк России»: опытная туристка рассказала о золотой жемчужине страны
Узнать подробнее
Читайте также:
Идеальная погода и никого вокруг: пляжный отдых продолжается в Приморье — фотоДжип вылетел с дороги и перевернулся: смертельное ДТП случилось в Приморском краеТуристический налог пойдёт на улучшение имиджа Владивостока
#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Фотографии#Приморский край#Приморье#Активный отдых#Партизанский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика