Поднял «уголовку» с земли: житель Приморья пойдет под суд за 5 тысяч рублей

Подозреваемый нашел набор инструментов у дорожного кафе на Лермонтова в Уссурийске 2 октября 2024 года. Он забрал себе инструменты стоимостью примерно 5 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Инструменты изъяли у подозреваемого в ходе следствия и вернули их законному владельцу. Потерпевший объяснил, что оставил инструменты на земле, рассчитывая на честность прохожих.