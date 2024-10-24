Поднял «уголовку» с земли: житель Приморья пойдет под суд за 5 тысяч рублей

Posted 24 октября, 05:01
Published 24 октября, 05:01
Modified 24 октября, 05:03
Updated 24 октября, 05:03
В Уссурийске в скором времени состоится судебное разбирательство в отношении мужчины, который похитил набор инструментов. Городская прокуратура предъявила обвинение местному жителю по статье УК РФ о краже.
Подозреваемый нашел набор инструментов у дорожного кафе на Лермонтова в Уссурийске 2 октября 2024 года. Он забрал себе инструменты стоимостью примерно 5 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Инструменты изъяли у подозреваемого в ходе следствия и вернули их законному владельцу. Потерпевший объяснил, что оставил инструменты на земле, рассчитывая на честность прохожих.
Уголовное дело будет передано мировому судье Уссурийского судебного района для вынесения решения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого судили за кражу мобильных телефонов из авто и денег с чужой карты.