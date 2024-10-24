vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:01

Published 24 октября, 05:01

Modified 24 октября, 05:03

Updated 24 октября, 05:03

Нашедший инструменты житель Приморья ответит в суде

Поднял «уголовку» с земли: житель Приморья пойдет под суд за 5 тысяч рублей

24 октября 2024, 05:01
Фото: 1MI

Нашедший инструменты житель Приморья ответит в суде

Сюжет
Суд
Житель Приморья нашёл на улице инструменты и решил забрать их себе. Вскоре за ним пришли полицейские.

В Уссурийске в скором времени состоится судебное разбирательство в отношении мужчины, который похитил набор инструментов. Городская прокуратура предъявила обвинение местному жителю по статье УК РФ о краже.

Подозреваемый нашел набор инструментов у дорожного кафе на Лермонтова в Уссурийске 2 октября 2024 года. Он забрал себе инструменты стоимостью примерно 5 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Инструменты изъяли у подозреваемого в ходе следствия и вернули их законному владельцу. Потерпевший объяснил, что оставил инструменты на земле, рассчитывая на честность прохожих.

Уголовное дело будет передано мировому судье Уссурийского судебного района для вынесения решения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого судили за кражу мобильных телефонов из авто и денег с чужой карты.

Во Владивостоке осужден мужчина за кражу телефонов из авто и денег с карты
Узнать подробнее
Читайте также:
27 ударов ножом в подъезде: за преступление подростка посадят взрослого в ПриморьеВодителю туравтобуса, в котором погибли люди, вынесли приговор в ПриморьеПодозреваемых в угоне авто поймали после погони в Приморье
#Новости#Общество#Суд#Кража#Уссурийск#Прокуратура#Преступление#Расследование#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика