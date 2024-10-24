Пора доставать лыжи? Популярный склон засыпало снегом в Приморье — фото

Posted 24 октября, 03:57
Published 24 октября, 03:57
Modified 24 октября, 03:59
Updated 24 октября, 03:59
В Приморье выпал первый снег, который покрыл склон горнолыжного курорта в Арсеньеве. Если покров продержится, не исключено, что уже скоро можно будет открывать сезон.
Утром в четверг в сети появились фото трассгорнолыжной базы, склоны которой кажутся готовыми к началу нового сезона.
Прогноз погоды при этом надежды на возвращение спортсменов на горнолыжку не оставляет: в ближайшие две недели днем будут держаться плюсовые температуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на перевалах шел снег.