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Posted 24 октября, 03:57

Published 24 октября, 03:57

Modified 24 октября, 03:59

Updated 24 октября, 03:59

Известную горнолыжную трассу припорошило снегом в Приморском крае

Пора доставать лыжи? Популярный склон засыпало снегом в Приморье — фото

24 октября 2024, 03:57
Фото: 1MI

Известную горнолыжную трассу припорошило снегом в Приморском крае

Сюжет
Погода
Популярный в Приморье горнолыжный курорт припорошило снегом. Возможно, уже скоро можно будет открывать сезон.

В Приморье выпал первый снег, который покрыл склон горнолыжного курорта в Арсеньеве. Если покров продержится, не исключено, что уже скоро можно будет открывать сезон.

Утром в четверг в сети появились фото трассгорнолыжной базы, склоны которой кажутся готовыми к началу нового сезона.

Фото: pogoda_25_region

Прогноз погоды при этом надежды на возвращение спортсменов на горнолыжку не оставляет: в ближайшие две недели днем будут держаться плюсовые температуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на перевалах шел снег.

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