Ускорилась навстречу опасности? — девушка ринулась под колеса авто в Приморье — видео

Posted 24 октября, 00:18
Published 24 октября, 00:18
Modified 24 октября, 00:20
Updated 24 октября, 00:20
Во Владивостоке в районе Шепеткова случилось дорожное происшествие на пешеходном переходе. Женщина, переходившая дорогу по «зебре», бросилась под машину, которая, судя по кадрам, не планировала пропускать ее.
Вероятно, горожанка планировала успеть перебежать перед «носом» автомобиля, но потерпела неудачу. О состоянии девушки не сообщается. Остается надеяться, что пострадавшая получила минимальный урон в результате инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что светофоры перестали функционировать в некоторых районах дальневосточной столицы. Такие обстоятельства сложили из-за бушующей непогоды в городе.