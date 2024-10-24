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Posted 24 октября, 00:18

Published 24 октября, 00:18

Modified 24 октября, 00:20

Updated 24 октября, 00:20

Женщина бросилась под машину во Владивостоке

Ускорилась навстречу опасности? — девушка ринулась под колеса авто в Приморье — видео

24 октября 2024, 00:18
Фото: 1MI

Женщина бросилась под машину во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Во Владивостоке девушка настолько торопилась, что угодила в ДТП. Спешка горожанки и грубое нарушение ПДД автомобилиста привели к неприятным последствиям.

Во Владивостоке в районе Шепеткова случилось дорожное происшествие на пешеходном переходе. Женщина, переходившая дорогу по «зебре», бросилась под машину, которая, судя по кадрам, не планировала пропускать ее.

Вероятно, горожанка планировала успеть перебежать перед «носом» автомобиля, но потерпела неудачу. О состоянии девушки не сообщается. Остается надеяться, что пострадавшая получила минимальный урон в результате инцидента.

Видео: DPS VL.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что светофоры перестали функционировать в некоторых районах дальневосточной столицы. Такие обстоятельства сложили из-за бушующей непогоды в городе.

Светофоры не работают во Владивостоке
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