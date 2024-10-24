Затишье перед новой бурей? Идеальная погода пришла в Приморье после шторма — фото

Posted 24 октября, 07:51
Published 24 октября, 07:51
Modified 24 октября, 07:53
Updated 24 октября, 07:53
Солнце вышло из-за туч после шторма в Приморье. В среду практически во всем крае шли сильные ливни и бушевали ветра. Уже к утру четверга в большинстве районов погода кардинально изменилась.
Во Владивостоке уже практически сутки светит солнце. Ветер стал гораздо спокойнее, лужи высохли.
Настоящая идиллия в Лесозаводске: под голубым небом в лучах солнца отдыхает стая лебедей.
Солнечно и тепло стало и в Фокино. Местные жители поделились своими фотографиями в сети.