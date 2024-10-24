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Posted 24 октября, 07:51

Published 24 октября, 07:51

Modified 24 октября, 07:53

Updated 24 октября, 07:53

Теплая и ясная погода установилась после шторма в Приморье

Затишье перед новой бурей? Идеальная погода пришла в Приморье после шторма — фото

24 октября 2024, 07:51
Фото: vostokmedia.com

Теплая и ясная погода установилась после шторма в Приморье

Сюжет
Погода
Штормовой ветер и сильные ливни отступили всего несколько часов назад. Жители Приморья продолжают радоваться теплу и ясному небу.

Солнце вышло из-за туч после шторма в Приморье. В среду практически во всем крае шли сильные ливни и бушевали ветра. Уже к утру четверга в большинстве районов погода кардинально изменилась.

Во Владивостоке уже практически сутки светит солнце. Ветер стал гораздо спокойнее, лужи высохли.

Фото: vostokmedia.com

Настоящая идиллия в Лесозаводске: под голубым небом в лучах солнца отдыхает стая лебедей.

Фото: «Маглипогода»

Солнечно и тепло стало и в Фокино. Местные жители поделились своими фотографиями в сети.

Фото: «Маглипогода»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае прошел снег.

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