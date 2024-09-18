Все пять полос «колом»: жуткая пробка собралась во Владивостоке из-за ДТП — видео

Дорожное происшествие около Владивостокского государственного университета парализовало движение на Гоголя. Судя по видео, автомобилисты стали жертвами затора. Водителям приходится объезжать ДТП, которое заняло почти две полосы из четырех. Более того, приморцы с трудом выбираются со второстепенной дороги.