Все пять полос «колом»: жуткая пробка собралась во Владивостоке из-за ДТП — видео

Posted 18 сентября, 00:50
Published 18 сентября, 00:50
Modified 18 сентября, 01:22
Updated 18 сентября, 01:22
Дорожное происшествие около Владивостокского государственного университета парализовало движение на Гоголя. Судя по видео, автомобилисты стали жертвами затора. Водителям приходится объезжать ДТП, которое заняло почти две полосы из четырех. Более того, приморцы с трудом выбираются со второстепенной дороги.
Детали аварии неизвестны, информации о пострадавших тоже не предоставили. Однако на кадрах замечена машина с проблескивающим маячком. Вероятно, специальные службы уже работают на месте инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария заблокировала дорогу во Владивостоке. Собралась жуткая пробка.