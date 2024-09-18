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Posted 18 сентября, 00:50

Published 18 сентября, 00:50

Modified 18 сентября, 01:22

Updated 18 сентября, 01:22

Движение парализовано на одной из улиц Владивостока из-за аварии

Все пять полос «колом»: жуткая пробка собралась во Владивостоке из-за ДТП — видео

18 сентября 2024, 00:50
Фото: 1MI

Движение парализовано на одной из улиц Владивостока из-за аварии

Сюжет
Пробка
Утро выдалось далеко не добрым для водителей, которые задержались в пробке на Гоголя во Владивостоке.

Дорожное происшествие около Владивостокского государственного университета парализовало движение на Гоголя. Судя по видео, автомобилисты стали жертвами затора. Водителям приходится объезжать ДТП, которое заняло почти две полосы из четырех. Более того, приморцы с трудом выбираются со второстепенной дороги.

Детали аварии неизвестны, информации о пострадавших тоже не предоставили. Однако на кадрах замечена машина с проблескивающим маячком. Вероятно, специальные службы уже работают на месте инцидента.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария заблокировала дорогу во Владивостоке. Собралась жуткая пробка.

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