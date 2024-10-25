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Posted 25 октября, 03:52

Published 25 октября, 03:52

Modified 25 октября, 03:54

Updated 25 октября, 03:54

Виновницу «эпичного ДТП», которая уничтожила чужую машину, арестовали в Приморье

Виновницу «эпичного ДТП», которая уничтожила чужую машину, арестовали в Приморье

25 октября 2024, 03:52
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
Женщине, которая устроила серьёзную аварию и уничтожила чужой автомобиль, назначили наказание во Владивостоке.

36-летней жительнице Владивостока назначили наказание в виде административного ареста на 10 дней.

Женщина управляла автомобилем Toyota Land Cruiser, вылетела с дороги, съехала с крутого склона и «приземлилась» на припаркованный автомобиль Honda Shuttle.

К счастью, никто не пострадал в результате дорожного происшествия.

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что у женщины отсутствует водительское удостоверение. Она также отказалась пройти тест на состояние опьянения.

Женщину привлекли к административной ответственности по статье 12.26 часть 2 КоАП Российской Федерации.

Кроме того, ей придется компенсировать ущерб, который был нанесен владельцу поврежденного автомобиля.

Ранее «Восток-Медиа» писало об обстоятельствах серьезной аварии во Владивостоке.

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