Виновницу «эпичного ДТП», которая уничтожила чужую машину, арестовали в Приморье

Posted 25 октября, 03:52
Published 25 октября, 03:52
Modified 25 октября, 03:54
Updated 25 октября, 03:54
36-летней жительнице Владивостока назначили наказание в виде административного ареста на 10 дней.
Женщина управляла автомобилем Toyota Land Cruiser, вылетела с дороги, съехала с крутого склона и «приземлилась» на припаркованный автомобиль Honda Shuttle.
К счастью, никто не пострадал в результате дорожного происшествия.
В ходе проверки правоохранительные органы установили, что у женщины отсутствует водительское удостоверение. Она также отказалась пройти тест на состояние опьянения.
Женщину привлекли к административной ответственности по статье 12.26 часть 2 КоАП Российской Федерации.
Кроме того, ей придется компенсировать ущерб, который был нанесен владельцу поврежденного автомобиля.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обстоятельствах серьезной аварии во Владивостоке.