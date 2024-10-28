Экстренно по небу: беременную с опасной патологией госпитализировали во Владивосток

Posted 27 октября, 23:34
Published 27 октября, 23:34
Modified 27 октября, 23:36
Updated 27 октября, 23:36
Беременную жительницу Лучегорска с серьезной патологией, — отслойкой плаценты, — экстренно госпитализировали во Владивосток на вертолете, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Женщину оперативно доставили в перинатальный центр, где ей своевременно оказали помощь.
«Сейчас врачи проводят терапию, направленную на пролонгирование беременности», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.
Врачи также подчеркнули, что пациентке и ее будущему малышу ничего не угрожает. Они находятся под постоянным контролем медиков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находкинской больнице спасли беременную девушку и ее малыша, который родился на 34 неделе. Кроха экстренно появился на свет из-за серьезной патологии.