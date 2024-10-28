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Posted 27 октября, 23:34

Published 27 октября, 23:34

Modified 27 октября, 23:36

Updated 27 октября, 23:36

Беременную с патологией доставили на вертолете во Владивосток

Экстренно по небу: беременную с опасной патологией госпитализировали во Владивосток

27 октября 2024, 23:34
Фото: minzdravpk

Беременную с патологией доставили на вертолете во Владивосток

Сюжет
Вертолет
Порой пациенты нуждаются в помощи врачей в считанные часы. Именно такой случай произошел в Лучегорске Приморского края. Женщину в кратчайшие сроки эвакуировали в дальневосточную столицу из-за опасных обстоятельств.

Беременную жительницу Лучегорска с серьезной патологией, — отслойкой плаценты, — экстренно госпитализировали во Владивосток на вертолете, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Женщину оперативно доставили в перинатальный центр, где ей своевременно оказали помощь.

«Сейчас врачи проводят терапию, направленную на пролонгирование беременности», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.
Фото: minzdravpk

Врачи также подчеркнули, что пациентке и ее будущему малышу ничего не угрожает. Они находятся под постоянным контролем медиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находкинской больнице спасли беременную девушку и ее малыша, который родился на 34 неделе. Кроха экстренно появился на свет из-за серьезной патологии.

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