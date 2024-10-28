«Это женские разборки»: женщина жестоко избила прохожую во Владивостоке — видео

Posted 28 октября, 10:50
Published 28 октября, 10:50
Modified 28 октября, 10:52
Updated 28 октября, 10:52
Жестокое избиение девушки попало на камеру во Владивостоке. Очевидцы рассказали, что нападавшая женщина зашла в одно из заведений на Луговой и начала буянить. После она вышла на улицу и начала конфликт с девушкой в черном. Свидетели происшествия уточнили, что девушка просто шла мимо.
Мужчины, по словам очевидцев, назвали драку «женскими разборками» и решили не вызывать полицию. Чем закончилась история, и в каком состоянии женщины, не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на проезжей части во Владивостоке.