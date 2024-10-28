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Posted 28 октября, 10:50

Published 28 октября, 10:50

Modified 28 октября, 10:52

Updated 28 октября, 10:52

Жесткое избиение девушки попало на камеру во Владивостоке

«Это женские разборки»: женщина жестоко избила прохожую во Владивостоке — видео

28 октября 2024, 10:50
Фото: svodka25

Жесткое избиение девушки попало на камеру во Владивостоке

В сети появилось видео с кадрами жестокой женской драки во Владивостоке. Очевидцы рассказали, что одна из девушек начала буянить и драться с прохожей.

Жестокое избиение девушки попало на камеру во Владивостоке. Очевидцы рассказали, что нападавшая женщина зашла в одно из заведений на Луговой и начала буянить. После она вышла на улицу и начала конфликт с девушкой в черном. Свидетели происшествия уточнили, что девушка просто шла мимо.

Видео: svodka25.

Мужчины, по словам очевидцев, назвали драку «женскими разборками» и решили не вызывать полицию. Чем закончилась история, и в каком состоянии женщины, не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке на проезжей части во Владивостоке.

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