«Это женские разборки»: женщина жестоко избила прохожую во Владивостоке — видео

Жестокое избиение девушки попало на камеру во Владивостоке. Очевидцы рассказали, что нападавшая женщина зашла в одно из заведений на Луговой и начала буянить. После она вышла на улицу и начала конфликт с девушкой в черном. Свидетели происшествия уточнили, что девушка просто шла мимо.