Цветут и пахнут в преддверии смерти: жуткая участь ждет «вестников» тепла в Приморье

Вероятно, погода все еще не может определиться, какая судьба ждет Приморский край в ближайшее время. Ведь буквально вчера, 27 октября, Пожарский район «утонул» в снегу. Более того, совсем скоро по региону ударит следующая порция осадков. Страшно представить, что ждет вестников весны во время ближайшего снегопада.