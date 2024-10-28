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Posted 28 октября, 07:59

Published 28 октября, 07:59

Modified 28 октября, 08:01

Updated 28 октября, 08:01

Цветы расцвели перед очередным снегопадом в Приморском крае

Цветут и пахнут в преддверии смерти: жуткая участь ждет «вестников» тепла в Приморье

28 октября 2024, 07:59
Фото: Погода 25 регион

Цветы расцвели перед очередным снегопадом в Приморском крае

Сюжет
Погода
Из-за «качелей» температурного фона в Приморском крае страдает не только местное население, но и живая природа. Цветы, доверяясь кратковременному теплу, раскрывают свои бутоны. Жаль, что красоту погубит снегопад.

Жители некоторых муниципалитетов делятся фотографиями с цветами, которые расцвели на придомовых территориях, несмотря на то, что на дворе уже конец октября. Приморцы радуются бутонам роз, одуванчикам и многим другим прекрасным растениям.

Фото: Погода 25 регион

Вероятно, погода все еще не может определиться, какая судьба ждет Приморский край в ближайшее время. Ведь буквально вчера, 27 октября, Пожарский район «утонул» в снегу. Более того, совсем скоро по региону ударит следующая порция осадков. Страшно представить, что ждет вестников весны во время ближайшего снегопада.

Дождь со снегом и холодные ночи: октябрь покажет характер напоследок в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Природа#Пожарский район#Приморский край
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