Цветут и пахнут в преддверии смерти: жуткая участь ждет «вестников» тепла в Приморье

Posted 28 октября, 07:59
Published 28 октября, 07:59
Modified 28 октября, 08:01
Updated 28 октября, 08:01
Жители некоторых муниципалитетов делятся фотографиями с цветами, которые расцвели на придомовых территориях, несмотря на то, что на дворе уже конец октября. Приморцы радуются бутонам роз, одуванчикам и многим другим прекрасным растениям.
Вероятно, погода все еще не может определиться, какая судьба ждет Приморский край в ближайшее время. Ведь буквально вчера, 27 октября, Пожарский район «утонул» в снегу. Более того, совсем скоро по региону ударит следующая порция осадков. Страшно представить, что ждет вестников весны во время ближайшего снегопада.