Рыбалка могла закончиться трагедией: жителя Приморья уносило на лодке в открытое море

Posted 28 октября, 02:39
Published 28 октября, 02:39
Modified 28 октября, 03:48
Updated 28 октября, 03:48
В Приморском крае за последние 24 часа произошла опасная ситуация на воде.
В воскресенье утром мужчина отправился на рыбалку на надувной лодке в залив Восток. Он отошел от берега примерно на 4 километра, когда двигатель лодки сломался, и рыбака начало уносить в открытое море.
После получения информации о случившемся спасатели МЧС России немедленно организовали операция по спасению рыбака. Через некоторое время работники аварийных служб обнаружили мужчину. Его вернули на берег в целости.
Ранее «Восток-Медиа» писало об единственном выжившем на потерпевшем бедствие судне.