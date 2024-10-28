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Posted 28 октября, 02:39

Published 28 октября, 02:39

Modified 28 октября, 03:48

Updated 28 октября, 03:48

На лодке вдали от берега вместо рыбалки оказался житель Приморского края

Рыбалка могла закончиться трагедией: жителя Приморья уносило на лодке в открытое море

28 октября 2024, 02:39
Фото: 1MI

На лодке вдали от берега вместо рыбалки оказался житель Приморского края

Сюжет
ЧС
В Приморском крае мужчину, который ушёл на рыбалку, пришлось срочно спасать. На лодке его уносило в открытое море.

В Приморском крае за последние 24 часа произошла опасная ситуация на воде.

В воскресенье утром мужчина отправился на рыбалку на надувной лодке в залив Восток. Он отошел от берега примерно на 4 километра, когда двигатель лодки сломался, и рыбака начало уносить в открытое море.

После получения информации о случившемся спасатели МЧС России немедленно организовали операция по спасению рыбака. Через некоторое время работники аварийных служб обнаружили мужчину. Его вернули на берег в целости.

Ранее «Восток-Медиа» писало об единственном выжившем на потерпевшем бедствие судне.

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