Важный участок планируют изменить: загруженная трасса преобразится в Приморье

Posted 28 октября, 08:51
Published 28 октября, 08:51
Modified 28 октября, 08:53
Updated 28 октября, 08:53
На перекрестке при съезде с трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева во Владивостоке планируют изменить схему движения.
На участке поменяется направление главной дороги. В дальнейшем преимущество будут давать автомобилям, двигающимся с объездной в сторону улицы Фадеева.
Этот шаг поможет уменьшить пробки на объездной, вызванные большим потоком в сторону улицы Фадеева.
Помимо сокращения заторыов, также удастся и улучшить безопасность. По текущим правилам движения на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл и скопившихся на крайней правой полосе автомобилей высока вероятность аварий из-за невозможности своевременно затормозить или перестроиться.
Внедрить новую схему движения, снять старые дорожные знаки и установить новые планируется до конца этого года, сообщают специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как изменят схему движения на важном перекрестке во Владивостоке.