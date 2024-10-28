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Posted 28 октября, 08:51

Published 28 октября, 08:51

Modified 28 октября, 08:53

Updated 28 октября, 08:53

Транспортную инфраструктуру обновят в Приморском крае

Важный участок планируют изменить: загруженная трасса преобразится в Приморье

28 октября 2024, 08:51
Фото: 1MI

Транспортную инфраструктуру обновят в Приморском крае

Сюжет
Дорожное движение
Важный заезд на трассу изменят в Приморье. Нужно это, чтобы улучшить транспортный поток и безопасность на дороге и устранить пробки.

На перекрестке при съезде с трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл на улицу Фадеева во Владивостоке планируют изменить схему движения.

На участке поменяется направление главной дороги. В дальнейшем преимущество будут давать автомобилям, двигающимся с объездной в сторону улицы Фадеева.

Этот шаг поможет уменьшить пробки на объездной, вызванные большим потоком в сторону улицы Фадеева.

Фото: codd_vl

Помимо сокращения заторыов, также удастся и улучшить безопасность. По текущим правилам движения на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл и скопившихся на крайней правой полосе автомобилей высока вероятность аварий из-за невозможности своевременно затормозить или перестроиться.

Внедрить новую схему движения, снять старые дорожные знаки и установить новые планируется до конца этого года, сообщают специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как изменят схему движения на важном перекрестке во Владивостоке.

Поворот запрещен: схему движения на важном перекрестке изменили во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Дорожное движение#Дорожные знаки#Приморский край#Правила дорожного движения#Безопасность на дороге
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