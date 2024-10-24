Жара: неожиданные 20°С тепла покажут термометры в Приморье

Posted 24 октября, 01:42
Published 24 октября, 01:42
Modified 24 октября, 01:44
Updated 24 октября, 01:44
По данным «Примгидромета», в некоторых районах уровень воды поднялся на 60 сантиметров. Кое-где до 1,3 метра. Наибольшее количество осадков зафиксировали на востоке — 101 — 123% месячной нормы.
Несмотря на то, что циклон покинул регион, его отголоски, в виде порывистого ветра, все езе буйствуют в Тернейском районе. Другие территории Приморья уже нежатся под солнышком. Сегодня воздух прогреется до +9 — +14 °С.
В пятницу, 25 октября, преимущественно без осадков. Ночь выдастся морозной — -1 — -8 °С, на юге — +1 — +8 °С. Однако днем термометры покажут +13 — +20 °С.
Во Владивостоке сегодня температурный фон составит +10 — +13 °С. А завтра станет теплее — +13 — +16 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередная порция дождей может омрачить выходные в Приморском крае.