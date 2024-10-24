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Posted 24 октября, 01:42

Published 24 октября, 01:42

Modified 24 октября, 01:44

Updated 24 октября, 01:44

Неожиданно тепло станет в Приморском крае

Жара: неожиданные 20°С тепла покажут термометры в Приморье

24 октября 2024, 01:42
Фото: 1MI

Неожиданно тепло станет в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Дожди не могут продолжаться вечно, как и жуткие ветра. Поэтому Приморский край совсем скоро окажется во власти 20-градусной жары, несмотря на минусовые значения ночью.

По данным «Примгидромета», в некоторых районах уровень воды поднялся на 60 сантиметров. Кое-где до 1,3 метра. Наибольшее количество осадков зафиксировали на востоке — 101 — 123% месячной нормы.

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Несмотря на то, что циклон покинул регион, его отголоски, в виде порывистого ветра, все езе буйствуют в Тернейском районе. Другие территории Приморья уже нежатся под солнышком. Сегодня воздух прогреется до +9 — +14 °С.

В пятницу, 25 октября, преимущественно без осадков. Ночь выдастся морозной — -1 — -8 °С, на юге — +1 — +8 °С. Однако днем термометры покажут +13 — +20 °С.

Во Владивостоке сегодня температурный фон составит +10 — +13 °С. А завтра станет теплее — +13 — +16 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очередная порция дождей может омрачить выходные в Приморском крае.

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