Итоги недели в Приморье: похвала от президента, первый снег и затяжной циклон

В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.