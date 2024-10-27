Итоги недели в Приморье: похвала от президента, первый снег и затяжной циклон

Posted 27 октября, 08:56
Published 27 октября, 08:56
Modified 27 октября, 08:58
Updated 27 октября, 08:58
Грамотные дерзкие бойцы
Президент России Владимир Путин рассказал об успешной операции, которую провели в Курской области наши земляки — воины 155-й отдельной бригады морской пехоты и 83-й бригады ВДВ. Они загнали в мешок почти две тысячи боевиков ВСУ.
Угроза цунами
В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.
Первые снежинки заметили над Приморьем
Снег вместо дождя заметили во Владивостоке. Жители города рассказали, что в некоторых районах вместо капель летят снежинки. В муниципалитетах региона на этой неделе, выпал первый снег.
Наконец-то тепло: и в домах, и на улице
Сегодня во Владивостоке началось подключение жилого фонда к теплоснабжению. Процесс займёт несколько дней.
Дожди не могут продолжаться вечно, как и жуткие ветра. Поэтому Приморский край совсем скоро окажется во власти 20-градусной жары, несмотря на минусовые значения ночью.
Самолет на дороге
Неисправный самолет перевозили с бывшего авиационного завода в аэропорт в Приморском крае. Местные автомобилисты наблюдали, как хвостовое оперение воздушного судна несколько раз задевало провода.
Последствия циклона
В результате проливных дождей во Владивостоке пострадали более 30 квартир в доме по улице Толстого, 35. Виновником коммунальной «катастрофы», по нашему мнению, стал недобросовестный подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши. Как происходил весь ужас — читайте в материале «Восток-Медиа».