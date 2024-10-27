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Posted 27 октября, 08:56

Published 27 октября, 08:56

Modified 27 октября, 08:58

Updated 27 октября, 08:58

Итоги недели в Приморье: похвала от президента, первый снег и затяжной циклон

Итоги недели в Приморье: похвала от президента, первый снег и затяжной циклон

27 октября 2024, 08:56
Фото: vostokmedia.com
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Самые важные события недели с 21 по 27 октября— в обзоре «Восток-Медиа»

Грамотные дерзкие бойцы

Президент России Владимир Путин рассказал об успешной операции, которую провели в Курской области наши земляки — воины 155-й отдельной бригады морской пехоты и 83-й бригады ВДВ. Они загнали в мешок почти две тысячи боевиков ВСУ.

Президент России рассказал о мужестве и успешных операциях морпехов ТОФ
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Угроза цунами

В последние часы в сети распространяются тревожные публикации о якобы надвигающейся угрозе цунами для Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Вышли материалы с громкими заголовками, ссылаясь на информацию о том, что цунами могут угрожать 14 городам ДФО.

Цунами угрожает Дальнему Востоку: правда или фейк?
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Первые снежинки заметили над Приморьем

Снег вместо дождя заметили во Владивостоке. Жители города рассказали, что в некоторых районах вместо капель летят снежинки. В муниципалитетах региона на этой неделе, выпал первый снег.

Зима близко: снег прошел в центральных районах Приморья — видео
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Наконец-то тепло: и в домах, и на улице

Сегодня во Владивостоке началось подключение жилого фонда к теплоснабжению. Процесс займёт несколько дней.

Дожди не могут продолжаться вечно, как и жуткие ветра. Поэтому Приморский край совсем скоро окажется во власти 20-градусной жары, несмотря на минусовые значения ночью.

Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло
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Самолет на дороге

Неисправный самолет перевозили с бывшего авиационного завода в аэропорт в Приморском крае. Местные автомобилисты наблюдали, как хвостовое оперение воздушного судна несколько раз задевало провода.

Самолет проехал по дороге и мог лишить город электричества в Приморье — видео
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Последствия циклона

В результате проливных дождей во Владивостоке пострадали более 30 квартир в доме по улице Толстого, 35. Виновником коммунальной «катастрофы», по нашему мнению, стал недобросовестный подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши. Как происходил весь ужас — читайте в материале «Восток-Медиа».

Якутский бизнесмен «затопил» 30 квартир при ремонте крыши во Владивостоке
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