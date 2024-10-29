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Posted 29 октября, 02:36

Published 29 октября, 02:36

Modified 29 октября, 02:38

Updated 29 октября, 02:38

Почти голый мужчина посетил магазин в Приморском крае

Босиком и без трусов: клиент с нюансиком явился в магазин Владивостока — видео

29 октября 2024, 02:36
Фото: 1MI

Почти голый мужчина посетил магазин в Приморском крае

Сюжет
Погода
Экстравагантный мужчина решил затариться в алкогольном магазине Владивостока. Голым назвать его нельзя, ведь один элемент гардероба на нем все-таки был.

В дальневосточной столице на камеру очевидца попал мужчина, вышедший из алкомаркета почти в чем мать родила. На приморце была только куртка. Ни штанов, ни нижнего белья на товарище не оказалось.

Однако горожанин, судя по видео, чувствовал себя достаточно комфортно. Несмотря на то, что минувшая ночь оказалась весьма морозной в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что молодой человек в шортах прошелся по утреннему Владивостоку. К слову, парень смотрелся удивительно рядом со своей спутницей, которая шла в тепленькой шубке.

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