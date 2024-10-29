Босиком и без трусов: клиент с нюансиком явился в магазин Владивостока — видео

Posted 29 октября, 02:36
Published 29 октября, 02:36
Modified 29 октября, 02:38
Updated 29 октября, 02:38
В дальневосточной столице на камеру очевидца попал мужчина, вышедший из алкомаркета почти в чем мать родила. На приморце была только куртка. Ни штанов, ни нижнего белья на товарище не оказалось.
Однако горожанин, судя по видео, чувствовал себя достаточно комфортно. Несмотря на то, что минувшая ночь оказалась весьма морозной в Приморском крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что молодой человек в шортах прошелся по утреннему Владивостоку. К слову, парень смотрелся удивительно рядом со своей спутницей, которая шла в тепленькой шубке.