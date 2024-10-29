Мать, дети которой спали на коробках, проверяют в Приморье — детей уже забрала опека

Posted 29 октября, 07:48
Published 29 октября, 07:48
Modified 29 октября, 07:50
Updated 29 октября, 07:50
Сотрудники полиции получили информацию о том, что в квартире на Некрасовской во Владивостоке проживает семья, в которой дети находятся в социально опасных условиях.
Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу. Дверь им не открыли, поэтому пришлось вскрывать замок.
Внутри квартиры полицейские обнаружили ребенка и спящую женщину.
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в жилище проживает 39-летняя женщина, а также трое ее несовершеннолетних детей.
Гражданку уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми.
В наркодиспансере у женщины установили алкогольное опьянение.
Ее также привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение материнских обязанностей.
Принято решение о помещении детей, находящихся в опасной ситуации, в специализированные детские учреждения.
За семьей будут наблюдать представители органов профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке нашли детей, которым приходилось спать на коробках.