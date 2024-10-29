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Posted 29 октября, 07:48

Published 29 октября, 07:48

Modified 29 октября, 07:50

Updated 29 октября, 07:50

Полиция забрала из семьи детей, которые спали на коробках, в Приморье

Мать, дети которой спали на коробках, проверяют в Приморье — детей уже забрала опека

29 октября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.

Полиция забрала из семьи детей, которые спали на коробках, в Приморье

Сюжет
Дети
Детей забрали из опасных условий во Владивостоке. Мать троих несовершеннолетних проверяют. В наркодиспансере выявили, что женщина была пьяна.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в квартире на Некрасовской во Владивостоке проживает семья, в которой дети находятся в социально опасных условиях.

Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу. Дверь им не открыли, поэтому пришлось вскрывать замок.

Внутри квартиры полицейские обнаружили ребенка и спящую женщину.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что в жилище проживает 39-летняя женщина, а также трое ее несовершеннолетних детей.

Гражданку уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми.

В наркодиспансере у женщины установили алкогольное опьянение.

Ее также привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение материнских обязанностей.

Принято решение о помещении детей, находящихся в опасной ситуации, в специализированные детские учреждения.

За семьей будут наблюдать представители органов профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке нашли детей, которым приходилось спать на коробках.

Спали на коробках: новые детали инцидента с закрытым в квартире ребенком в Приморье
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